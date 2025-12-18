MHP’li Yıldırım’dan Diyanet’e destek

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Diyanet’e yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Yıldırım, Diyanet’e dönük saldırıların sistemli ve organize olduğunu savunarak, “Buradaki mesele Diyanet değil, asıl hedef İslam’dır” dedi.

Diyanet’e yönelik eleştirilerin arkasında ideolojik bir yaklaşım olduğunu öne süren Yıldırım, bu saldırıların Türkiye’de din karşıtlığı üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. Yıldırım, özellikle kamuoyuna yansıyan anket sonuçlarını da eleştirerek, geçmiş seçimlerde MHP’nin baraj altında gösterildiğini hatırlattı ve “Bu anketlerin ne kadar güvenilir olduğu ortadadır” dedi.

DİYANET İŞLERİ CİDDİ İŞLER YAPIYOR

Diyanet’e olan güvenin düştüğüne yönelik iddiaları da eleştiren Yıldırım, “Anket şirketleri önce kendilerine olan güveni ölçsünler” ifadelerini kullandı. Konuşmasında hac organizasyonlarına yönelik eleştirileri de gündemine alan Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünyanın en büyük organizasyonlarından birini başarıyla yürüttüğünü vurguladı. Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin hac ibadetini yerine getirdiğini hatırlatan Yıldırım, bu dev organizasyonun planlanması ve sorunsuz yürütülmesinin ciddi bir emek gerektirdiğini söyledi.

“Hac, Allah’a yakınlaşmanın en büyük ibadetlerinden biridir” diyen Yıldırım, Diyanet’in Türk hacıların ibadetlerini güvenli ve düzenli şekilde yerine getirmesini sağladığını belirtti. Hac sürecinde aşçıdan doktora, din görevlisinden teknik personele kadar binlerce görevlinin hizmet verdiğini ifade eden Yıldırım, bu görevlendirmelerin eleştirilmesini doğru bulmadığını kaydetti.

Yıldırım ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac organizasyonundaki başarısı nedeniyle 2025 yılında uluslararası alanda “Elmas Ödülü”ne layık görüldüğünü hatırlatarak, “Bu ödül, Türkiye’nin hac organizasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirdiğinin göstergesidir” dedi.