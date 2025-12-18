Tutuklama, talan, yağma... Filistin'de neler oluyor?

Yahudi ordusu Batı Yaka'da Eriha’dan Hebron’a baskınlar düzenleyerek onlarca Filistinliyi gözaltına aldı, evleri talan etti, sivilleri darbetti; kamplarda yıkımlar sürerken zeytinlikler kökünden söküldü. Gazze’de ise saldırılar ve kuşatma altında kış felaketi derinleşti.

Terörist Yahudi askerler Eriha ve Nablus’ta baskınlar düzenledi

Yahudi askerler Eriha’da bir eve baskın düzenleyerek Muhammed Ahmed Musa Celayta’yı gözaltına aldı. Nablus yakınlarında El-Ain Mülteci Kampı’na giren birlikler bir Filistinliyi tutukladı, evlerde arama yaparak maddi zarar verdi. Madama köyünde ise çok sayıda eve baskın düzenlendi, siviller darbedildi.

Gazze’de kış şartları ve saldırılar insani krizi derinleştiriyor

Kış fırtınaları Gazze’de yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hayatını daha da zorlaştırdı. İsrail’in sınır geçişlerindeki kısıtlamaları nedeniyle çadır, battaniye ve temel barınma malzemeleri bölgeye giremiyor. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken Gazze kent merkezinde en az 11 Filistinli yaralandı.

Gazze’de şehit ve yaralı sayısı artıyor

Filistinli sağlık yetkililerine göre Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 70 bin 668 kişi katledildi, 171 bin 152 kişi yaralandı. İsrail yönetimi ise 7 Ekim saldırılarında 1.139 kişinin öldüğünü açıkladı.

Soğuk hava Gazze’de yeni ölümlere yol açtı

Şiddetli yağışlar ve aşırı soğuk nedeniyle Gazze’de binaların çökmesi sonucu dört çocuk dahil en az 17 Filistinli şehit oldu. Birleşmiş Milletler, kışa hazırlık malzemelerinin halen son derece sınırlı olduğunu bildirdi.

Batı Şeria’da toplu gözaltılar ve yıkımlar sürüyor

Filistinli Esirler Derneği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği eş zamanlı baskınlarda bir günde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Tutuklananlar arasında bir çocuk ile daha önce cezaevinde bulunan kişilerin de yer aldığı belirtildi. Baskınların Salfit, Jenin, Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Tulkarm ve Hebron vilayetlerinde gerçekleştirildiği aktarıldı. Aynı süreçte Tulkarm’daki Nur Shams Mülteci Kampı’nda 25 konut binasının yıkımı öncesi siviller eşyalarını kurtarmaya çalışırken, kamptaki yapıların yaklaşık yüzde 48’inin yıkıldığı bildirildi. Derneğe göre İsrail, Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da 21 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

BM’den İsrail’e yardım operasyonları uyarısı

Birleşmiş Milletler ve 200’den fazla yardım kuruluşu, İsrail’in yardım kuruluşlarının kaydını silme kararının Gazze’deki insani operasyonları çökme noktasına getireceği uyarısında bulundu. Sahra hastaneleri, sağlık merkezleri ve temel hizmetlerin durma riski vurgulandı.

İsrail, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasını onayladı

Netanyahu, İsrail’in Mısır ile yaklaşık 35 milyar dolar değerindeki doğalgaz anlaşmasını onayladığını duyurdu. Anlaşmanın İsrail tarihindeki en büyük enerji ihracat anlaşması olduğu belirtildi.

Yahudi ordusu Suriye’nin güneyinde yeniden ilerledi

Suriye resmi ajansı Sana’ya göre İsrail ordusu Kuneytra kırsalında ilerleyerek geçici kontrol noktaları kurdu. Bu adımın 1974 ayrılma anlaşmasının ihlali olduğu belirtildi.

İsrail güçleri Gazze’den 12 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Filistinli Esirler Medya Ofisi, Gazze’den 12 Filistinli esirin İsrail gözaltından serbest bırakıldığını ve Kızılhaç’a teslim edileceğini duyurdu.

İşgalci Yahudi ordusu Gazze’deki ölümcül top atışının hatalı olduğunu kabul etti

Haaretz’in aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze’de bir Filistinlinin ölümüne yol açan havan atışının hedefi ıskalayan “hatalı” bir atış olduğunu kabul etti.

Yahudi ordusu Batı Şeria’da onlarca zeytin ağacını kökünden söktü

Wafa haber ajansına göre İsrail güçleri Nablus’un güneyinde onlarca zeytin ağacını kesti. Planlanan uygulama kapsamında yaklaşık 500 olgun zeytin ağacının imha edileceği bildirildi.