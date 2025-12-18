'2500 asker' ile Türkiye'ye kafa tutacaklar!

Doğu Akdeniz’de tansiyonu yeniden artıracak bir iddia hem İsrail basınında hem de Yunan medyasında aynı anda gündeme düştü ve Türkiye’ye karşı hazırlanan kritik planı gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’YE KARŞI HIZLI MÜDAHALE GÜCÜ

İsrail’in önde gelen haber sitelerinden Ynet ile Yunanistan merkezli Banking News’in yayınladığı iki ayrı haber, Tel Aviv–Atina–Güney Kıbrıs arasındaki askeri iş birliğinin, Türkiye’ye karşı yeni bir caydırıcılık ekseni yaratmak için kurgulandığını ileri sürdü. Haberlere göre üç müttefik, sahada ortak tatbikatları, üst düzey gizli görüşmeleri ve askeri planlamaları birleştirerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin artan kapasitesine karşı organize bir “hızlı müdahale gücü” oluşturmayı tartışıyor.

‘ANKARA BİR MESAJ MI?’

Ynet, dosyayı “Türkiye’ye mesaj mı?” sorusuyla açtı. Haberde Yunan gazetesi TA NEA referans alınarak, üç ülkenin Doğu Akdeniz’de ortak hareket eden bir askeri güç kurmak istediği; bunun hava, kara ve deniz unsurlarını aynı anda içeren bir model olarak düşünüldüğü yazıldı. İsrail’in bu formüle dahil edilmesinin gerekçesi, Ankara’nın bölgedeki askeri varlığının kesintisiz şekilde büyümesi, Türk donanmasının Doğu Akdeniz’deki hareket kabiliyetinin artması, hava kuvvetleriyle sağlanan çevre üstünlüğü ve Ankara’nın Libya anlaşmasıyla deniz jeopolitiğini yeniden şekillendirmesi olarak ifade edildi.

‘BÖLGESEL HESAPLAR DEĞİŞTİ’

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin askeri kapasitesi karşısında “caydırıcı bir etki alanı yaratmak” istediği öne sürülürken, İsrail’in ise bu formülle birlikte “stratejik derinlik” kazanacağı iddia edildi. Haberde, Suriye’deki yeni yönetimle Ankara’nın kurduğu ilişkilerin, İsrail açısından “bölgesel güvenlik hesabını değiştiren bir parametre” olarak görüldüğü yorumuna yer verildi.

2.500 ASKERDEN OLUŞACAK

Ynet’te paylaşılan bilgilerin en dikkat çekeni, üç ülkenin toplam 2.500 askerlik bir “Hızlı Tepki Gücü” kurma planını tartışması oldu. Taslağa göre İsrail ve Yunanistan bin asker gönderecek, Güney Kıbrıs ise beş yüz askerle rol üstlenecek. Bu gücün Rodos ve Karpathos gibi Yunan adalarında konuşlanacağı, ayrıca İsrail ve Güney Kıbrıs topraklarında da askeri altyapı konuşlandırılacağı ileri sürüldü.

‘İHTİYACA GÖRE DEVRİYE GEZECEK’

Kara ordusu dışında hava unsurlarının da ortak komuta altında planlanacağı; İsrail Hava Kuvvetleri ile Yunan Hava Kuvvetleri’nin en az birer filoyu bu güce tahsis edeceği belirtildi. Deniz boyutu ise daha sert ifadeler içeriyordu: Yunanistan’ın bir savaş gemisi ve bir denizaltı, İsrail’in de bir savaş gemisi ve bir denizaltı sağlayacağı; bu unsurların Akdeniz’de “ihtiyaca göre” birlikte veya ayrı şekilde devriye gezeceği bilgisi verildi.

Ynet’in aktardığı başka bir vurgu, üç ülkenin Akdeniz’deki enerji hatlarını, boru tesislerini ve deniz altı altyapılarını koruma bahanesiyle bu planı hızlandırdığıydı. Haberde, Nord Stream doğalgaz hattının 2022’de Baltık Denizi’nde bombalanması örnek gösterilerek, benzer sabotaj kaygılarının Doğu Akdeniz için masada tutulduğu öne sürüldü.

‘NETANYAHU GİZLİ GÖRÜŞMEDE ONAY VERDİ’

Yunanistan merkezli Banking News’in dosyası ise perdeyi çok daha karanlık bir yerden araladı. Sitenin iddiasına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Atina’da düzenlenen “alışılmadık düzeyde gizli” bir görüşmede, bu üçlü askeri entegrasyona onay verdi. Haberde söz konusu toplantının Netanyahu’nun talimatıyla gerçekleştiği, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi’nin geçici başkanının ve başbakanlık askeri sekreterinin Yunan muhataplarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Banking News, bu buluşmayı “Türkiye’ye karşı kurgulanan üçlü bir askeri platformun mimarisi” olarak tanımladı ve görüşmelerin, uzun süre Gazze savaşı nedeniyle askıya alınan güvenlik ve ekonomi iş birliğini yeniden canlandırmak amacıyla yürütüldüğünü aktardı.

‘AÇIK BİR SALDIRI DOKTRİNİ’

Banking News’in göre plan, savunma ortaklığının ötesine taşan bir içerik barındırıyor. Siteye konuşan askeri çevreler, projenin yalnızca caydırıcılık değil, “Türkiye’nin bölgedeki inisiyatifini kırmak için proaktif adımlar atma düşüncesi” içerdiğini öne sürdü. Haberde, Netanyahu’nun “gerekirse reflekslerle hareket edilebileceği” imasında bulunduğu iddia edildi; bu da askeri literatürde açıkça “saldırı doktrini” anlamına geliyor.

Banking News, tartışmanın “Türkiye’nin karar mekanizmasını veto etmeyi hedefleyen siyasal baskı hamleleriyle tamamlandığını” yazarak, dosyayı Ankara’yı sınırlandırmayı hedefleyen hibrit bir model biçiminde sundu.

‘GÜDÜMLÜ FÜZELER ENTEGRE EDİLECEK’

Yunan kaynakların altını çizdiği bir başka bilgi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin yüksek hassasiyetli mühimmatlarının ve güdümlü füze kapasitesinin bu ortak yapılanmaya entegre edilmesi fikriydi.

Buna Güney Kıbrıs’ın lojistik üs talebi ve Atina’nın Rodos–Karpathos hattında sabit tatbikat alanı kurulması girişimi eklenince, Türkiye karşısında kalıcı bir askeri altyapı iskeleti tarif edilmiş oldu. Banking News, son dönemki Atina–Tel Aviv görüşmelerinin “son derece samimi” yürütüldüğünü, Türkiye’nin Gazze savaşı sonrası İsrail’e yönelttiği sert eleştirilerin de bu yakınlaşmayı hızlandırdığını iddia etti.

Uzmanlara göre eğer tüm bu planlama gerçeğe dönüşürse, Doğu Akdeniz’in merkezinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesel üstünlüğünü sınırlamak için tasarlanan yarı daimi bir askeri koordinasyon doğmuş olacak. Ne Ynet ne de BankingNews bu planın somutlaşmış bir NATO kanadı olduğunu iddia etmiyor; ancak iki tarafın ortak vurgusu, tatbikat trafiğinin artması, askeri heyetlerin peş peşe görüşmesi, hava-deniz eşgüdümüne yönelik planlamaların hızlanması ve istihbarat paylaşımının yoğunlaşması oldu. Bu tablo, herhangi bir resmi açıklama yapılmadan, pratikte aşamalı bir bloklaşma yaratıyor.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI YAPILANMA’

Hem İsrail hem Yunan basını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri ve siyasi inisiyatifini “belirleyici” olarak tanımladı. Ynet’in yorum satırlarında Türkiye’nin hava-deniz üstünlüğü nedeniyle bölgesel stratejiye yön veren güç olduğuna işaret edilmesi, Banking News’in ise üçlü planı “Türkiye’ye karşı net yönelimli bir yapılanma” olarak sunması, tabloyu neredeyse bir ağızdan teyit etti.

Öte yandan Çarşamba günü Yunanistan Kara Kuvvetleri’nin, İsrail'den alınan SPIKE NLOS uzun menzilli tanksavar füze sistemlerini Doğu Ege adaları ile Meriç bölgesinde kademeli olarak tam operasyonel kullanıma geçirmeyi hedeflediği bildirildi.

‘YUNANİSTAN’I FELAKETE SÜRÜKLEYECEK’

Banking News, bu planın uygulamaya konulmasında dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek Eski hükümet danışmanı Dimitris Konstantakopoulos’un söylemlerini yeniden hatırlattı. Konstantakopoulos “Önleyici bir saldırı başarılı olmayacak. Çok büyük hasara yol açacak ve Yunanistan'ı felakete sürükleyecek. Her iki ülkenin de sahip olduğu modern silah sistemlerinin kullanılması durumunda, Atina , Selanik , İstanbul ve İzmir'in harabeye dönüşecek ancak Türkiye'nin derinliği nedeniyle daha uzun süre dayanacak” demişti.

Henüz masada resmi bir bildiri yok, ancak perde arkasında yürüyen askeri hazırlık, enerji koridorları bahanesiyle inşa edilen güvenlik söylemi, İsrail’in hava gücü, Yunanistan’ın deniz unsurları ve Güney Kıbrıs’ın lojistik altlığıyla birleştiğinde oluşacak yeni eksenin tek hedefi Türkiye. Analistlere göre tüm bu planın varlığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve kapasitesinin artık karşı cephede üç ayrı devleti aynı çizgide buluşturacak kadar etkili olduğunu kanıtlıyor.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, Salı günü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle olağan dışı, acil nitelik taşıyan bir stratejik toplantı gerçekleştirmişti. İsrail basını, toplantıyı “Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?” başlığıyla duyurarak, toplantının rutin askeri temaslardan açık biçimde ayrıldığını vurgulamıştı.