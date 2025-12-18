Sabancı’da inanç hürriyeti askıda! “Örümcek kafalı” rektör, cuma namazı yasağında ısrarlı

HABER MERKEZİ

Sözde Türkiye’nin en özgürlükçü üniversitelerinden biri olmakla övündüğü halde 28 Şubat’tan kalma reflekslerle hareket eden Sabancı Üniversitesi, Cuma namazını engellemeye yönelik uygulamada ısrar ediyor. 2025-2026 eğitim yılı Hazırlık Sınıfı Ders Programında, Cuma namazı saatleriyle çakışan derslere yer veren ve öğrencilerin farz ibadetlerine engel olan üniversite yönetimi, Akit’in 5 Aralık’ta, “Sabancı’da Cuma vakti ders olmasın” şeklindeki haberine rağmen 90’lı yıllardan kalma dayatmadan geri adım atmıyor. 2016 yılında yayınlanan ve Cuma namazı için kamuda esneklik sağlanmasının önünü açan Başbakanlık genelgesi ile İstanbul Valiliği’nce yayınlanan ve kent genelindeki kurum ve kuruluşlardan namaz saatlerini düzenlemelerini emreden 27 Ocak 2025 tarihli ‘Mesai Saati Düzenlemesi” hakkındaki genelgeyi görmezden gelen Sabancı Üniversitesi’nin, YÖK’ü de takmadığı ortaya çıktı. Adeta beyni örümcekleşmiş gibi davranan ve ders programına Cuma saatine denk gelecek şekilde ders koyan Rektör Yusuf Leblebici’nin, Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı Genel Sekreterliği’nce 04.04.2018 tarihinde tüm üniversitelere gönderilen ve inanç özgürlüğü kapsamında kurumlara “ders, sınav ve uygulama saatlerinin Cuma namazı ile çakışması halinde akademik ve idari personel ile öğrencilere kolaylık sağlanmasını” öngören genelgeyi de umursamadığı öğrenildi. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye özgürlükler noktasında önemli mesafe kat ederken, Akit’in ısrarlı sorularına cevap vermekten kaçınan Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici’nin namaz karşıtlığında ısrar etmesi pes dedirtti.

TEZİÇ KAFASI İŞBAŞINDA

Mevcut uygulamada, derslerde 8 saatten fazla devamsızlık yapılması not kaybına sebep olurken, öğrencilerin Cuma namazına düzenli olarak katılmaları hâlinde dönem sonu notları etkileniyor. Bu durumda inançlarının gereği olarak Allah’ın emri olan farz namazını kılan öğrenciler eğitim yılını uzatma riski ile karşı karşıya kalıyor. Akit, konuyu daha önce Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’ye aktaran ve Yabancı Diller Okulu’na gerekli başvuruları yapan öğrencilerin mektuplarına ulaştı. Rektör Leblebici’ye gönderilen ve 28 Şubat’ın yasakçılarından Erdoğan Teziç ile Kemal Alemdaroğlu kafasının işbaşında olduğunu hatırlatan mektuplardan bazıları şöyle:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ BİZİ ÜZDÜ

İsmi mahfuz olan öğrenci, Sabancı Üniversitesi yönetimine yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullanıyor: “Sayın Yetkili, Ben Sabancı Üniversitesi öğrencisiyim. Üniversitemizde hazırlık ve lisans derslerinin bir kısmı, Cuma günleri Cuma namazı saatine denk gelmektedir. Bazı zorunlu ve değiştirilemeyen derslerin bu saatlerle çakışması, namaz ibadetini yerine getirmek isteyen öğrenciler için ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır. Bu soruna çözüm olarak üniversitemizde ‘geç Cuma’ uygulaması başlatılmış ve bir kısım öğrencinin ders aralarına denk gelecek şekilde ikinci bir Cuma namazı planlanmıştır. Ancak bu düzenlemeye rağmen, özellikle Hazırlık Okulu öğrencilerinin her iki Cuma namazına da yetişmesi mümkün olmamakta; öğrenciler ibadetlerini yerine getirebilmek için derslerinden feragat ederek eğitimlerinden geri kalmakta, aynı zamanda devamsızlık yapmak zorunda kalmaktadır. Üniversitemizin belirlediği 8 ders saati devamsızlık hakkı göz önüne alındığında, cuma namazına giden bir öğrencinin yalnızca 1 ders saati ek devamsızlık yapması bile akademik notuna doğrudan etki etmekte ve öğrenciyi mağdur duruma düşürmektedir. Yabancı Diller Okulu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda tarafımıza olumsuz yanıt verilmiş olup, yaşanan soruna gerekli hassasiyetin gösterilmediğini üzülerek belirtmek istiyorum. Dünyanın birçok saygın eğitim kurumunda bu tür durumlarda öğrencilerin dinî ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi’nde böyle bir durumla karşılaşmak bizleri hem şaşırtmış hem de üzmüştür. Bu nedenle, ilgili kurumlarca konunun değerlendirilmesini ve Cuma namazı saatlerine denk gelen derslerde öğrencilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçecek bir düzenleme yapılmasını rica ediyoruz.”

NAMAZ SAATİNDE YOKLAMA ALINMASIN

Diğer bir mektupta ise şu ifadeler yer aldı: “Sayın Yetkili, Cuma namazı saatleri ile ders saatlerinin çakışması nedeniyle (13.20–14.00) derslere katılım konusunda mağduriyet yaşanmaktadır. Bu durum, öğrencilerin hem ibadetlerini yerine getirmelerini hem de derslere düzenli katılım sağlamalarını zorlaştırmaktadır. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi amacıyla aşağıdaki çözüm önerilerinin değerlendirilmesini arz ederiz: Cuma günleri ders arasının Cuma namazı vaktini kapsayacak şekilde (yaklaşık 30 dakika) düzenlenmesi, Bu saatlerde yapılan derslerde yoklama alınmaması ve ders materyallerinin çevrim içi sistem (SUcourse) üzerinden paylaşılması, Cuma günleri ilk ders saatinin yerinin değiştirilmesi.”