Müslümanlar neden Noel kutlar! Çam ağacı altında kimlikler iğfal ediliyor

Yücel Kaya

Her Aralık ayında aynı tiyatro sahneleniyor.

AVM’ler çam ağaçlarıyla donatılıyor, ışıklar göz alıcı bir şova dönüşüyor, Noel Baba figürleri vitrinlerden sokaklara taşıyor. Üstelik bu organizasyonun en hevesli figüranları, ne yazık ki Müslüman bir toplumun içinden çıkıyor.

Ve kimse yüksek sesle sormuyor:

Biz ne yapıyoruz?

Kimin bayramını, hangi inanç adına süslüyoruz?





Bir Hatırlatma: Noel Bir İnanç Günüdür

Ne kadar seküler ambalajlara sokulursa sokulsun Noel, Hristiyan teolojisinin merkezinde yer alan itikadî bir gündür. Hz. İsa’nın (haşa!) ilahlaştırılmasının yıl dönümüdür. Bu gerçeği görmezden gelip “kültür”, “evrensel değerler”, “eğlence” diyerek meseleyi sulandırmak ya bilgisizliktir ya da bilinçli bir kaçıştır.

Kur’an açık konuşur:

“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir diyenler elbette kâfir olmuştur.” (Maide, 72)

Bu ayet ortadayken, Noel’i “masum bir kutlama” gibi pazarlamak, tevhid’le alay etmektir.

Asıl Mesele: Aşağılık Kompleksi

Müslümanların Noel’e bu kadar kolay eklemlenmesinin sebebi ne hoşgörü ne de çokkültürlülüktür. Sebep nettir:

Batı hayranlığı ve kimlik kompleksi.

Kendi bayramını “tatil fırsatı”na indirgemiş, Ramazan’ı diyet ayı sanan bir zihin, Batı’dan gelen her sembolü ilerleme zannetmektedir. Çam ağacı dikince çağdaş, Noel Baba maketi koyunca modern olduğunu düşünen bir anlayıştan söz ediyoruz.

Bu, kültürel bir tercih değil; zihinsel teslimiyettir.





Rahatsız Edici Soru: Karşılık Var mı?

Şimdi kimsenin kaçamayacağı soruyu soralım:

Müslümanlar, Hristiyanların Noel’ini kutlamak için AVM’leri çam ağaçlarıyla, ışıklarla, vitrin şovlarıyla donatırken;

Acaba Hristiyanlar bizim bayramlarımızı kutluyor mu?

– Avrupa meydanlarında Ramazan geldi diye iftar çadırları kuruluyor mu?

– Noel Baba kadar görünür bir “Bayram Baba” figürü var mı?

– AVM’lerde “Hoş Geldin Ramazan” afişleri Batı’da sergileniyor mu?

– Paskalya ne kadar korunuyorsa, Kurban Bayramı o kadar saygı görüyor mu?

Cevap belli.

Hayır.

Ama Müslüman toplumdan beklenen hep aynı:

