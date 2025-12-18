Yine terör kartını açtılar! Özgür Suriye’de ABD ve İsrail provokasyonu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Son bir yılını huzur ikliminde geçiren özgür Suriye’de 13 ve 14 Aralık tarihlerinde hem ABD askerlerini hem de Şam yönetimine bağlı güvenlik unsurlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Aralık’ta Palmira’da düzenlenen saldırıda iki Amerikan askeri ile görevli bir sivil tercümanın öldüğünü duyurdu. Saldırı sonucu üç ABD askeri ile iki Suriye güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi için atılan adımların hız kazandığı bir dönemde yaşanan son saldırılar, ülkede kaos ortamını tekrar körüklemek isteyen güçlerin devrede olduğunu gösterirken, ABD eliyle terör örgütlerinin tekrar sahaya sürülmesi Suriye’nin toparlanma sürecini hedef alan yeni bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan araştırmacı yazar Nazlı Mumay, “10 Mart Mutabakatı’na katılması için SDG’ye verilen süre dolmak üzere. Her ne hikmetse yıl sonu yani sürenin dolmasına 2 hafta kala peş peşe üç saldırı gerçekleşti. Önce Suriye’de 3 ABD askeri, bir tercüman ve 2 Suriye askeri öldürüldü. Bu olaydan bir gün sonra ise Avustralya’da Hanuka Bayramı için toplanan bir grup Yahudiye saldırı düzenlendi ve 15 kişi öldü. Ayrıca İdlib’de de Suriye askeri hedef alındı ve 4 asker öldürüldü. Bu üç saldırıyı da DEAŞ üstlendi. Kendini feshetmesi gereken SDG Suriye’de, İsrail ise uluslararası alanda ‘meşruiyet’ sorunu yaşarken terör örgütü DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkması dikkat çekiyor” dedi.

Mumay, “Dolayısıyla her ne kadar Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya destek mesajları paylaşsa da Donald Trump arka planda DEAŞ kartını öne sürüyor. ABD ve İsrail Suriye’de ne zaman sıkışsa DEAŞ’ın bir yerlere saldırdığını görüyoruz. Ama bu kez amaç ‘YPG/PKK lağv edilirse Suriye’de güvenlik sağlanmayacak ve DEAŞ yeniden hortlayacak’ mesajı vermek” şeklinde konuştu.