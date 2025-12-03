Haber Merkezi Giriş Tarihi: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Bizlere düşen engelli kardeşlerimize destek olmaktır
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bir toplumun medeniyet seviyesi, o toplumdaki korunmaya muhtaç kimselerin, yetimlerin, yoksulların, yaşlıların ve elbette engelli bireylerin hayat standartlarında kendisini gösterir. Bizlere düşen, karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için engelli kardeşlerimize destek olmaktır" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ankara'da Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Engelliler' başlıklı panele katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Arpaguş, insan hayatı ve onurunun mukaddes olduğunu belirterek, "Hangi ırk, din veya cinsiyette olursa olsun, engeli olsun veya olmasın, her insan onuruyla yaşama hakkına sahiptir. Zira onur, insanı çevresiyle kurduğu ilişkiyi belirleyen ve ona saygınlık kazandıran en temel unsurdur" ifadelerini kullandı.