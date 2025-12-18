  • İSTANBUL
Araçta fenalaştı, hayatını kaybetti!
Yerel

Araçta fenalaştı, hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Araçta fenalaştı, hayatını kaybetti!

Bursa’da araç içerisinde aniden rahatsızlanan 63 yaşındaki bir vatandaş için sağlık ekipleri seferber oldu. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen şahıs kurtarılamadı. Yaşanan üzücü olay çevrede kısa süreli panik oluştururken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi gerekli işlemler için hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da araç içerisinde fenalaşan 63 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sabah işe gitmek için evden çıkan Dilaver Targıt (63) aracının içerisinde fenalaştı. Aracı kenarı çeken Targıt, ailesinin haber vermesi sonucu gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Targıt, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

