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MHP’li Yaşar Yıldırım: Kimin ne isteği varsa Cenab-ı Allah ona iki katını versin

MHP lideri Bahçeli’nin sağlığı üzerinden yapılan kara propagandaya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Partimizin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara rağmen Sayın Genel Başkanımız ile ilgili iddialarda bulunmaya devam ediyorlar. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı üzerinden kimin müspet ya da menfi ne isteği varsa Cenab-ı Allah ona iki katını versin. Siyasetle yenemedikleri bir lideri hastalıkla yenme peşindeler.” dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:54
MHP’li Yaşar Yıldırım: Kimin ne isteği varsa Cenab-ı Allah ona iki katını versin

 Mehmet Özmen   yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla alakalı yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Kimin ne isteği varsa Cenab-ı Allah ona iki katını versin”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığı üzerinden kasıtlı ve maksatlı söylentilerin ortaya atıldığına dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Partimizin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara rağmen Sayın Genel Başkanımız ile ilgili iddialarda bulunmaya devam ediyorlar. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı üzerinden kimin müspet ya da menfi ne isteği varsa Cenab-ı Allah ona iki katını versin.” şeklinde konuştu. 

“Siyasetle yenemedikleri bir lideri hastalıkla yenme peşindeler”

Bahçeli’nin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Yaşar Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Siyasetle yenemedikleri bir lideri hastalıkla yenme peşindeler. Hastalığın nekahat dönemi geçmeden milletle buluşmasını ve mikrop kapma durumunun olmaması için doktorların istirahat tavsiyesi olmuştur. Düşman çok olunca Sayın Genel Başkanımızın gribal enfeksiyon üzerinden düşmanca tavır ortaya koyuyorlar. Milletimiz hiçbir şekilde yapılan spekülasyonlara inanmamalıdır. Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu çok iyidir. Siyasette çok düşman çok şeref tir. Türkiye düşmanlarının en büyük düşmanı da lider Devlet Bahçeli’dir. Bu şeref liderimize yeter.”

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:54
  1. Yaşar Yıldırım
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli

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  • o.bo.b36 dk önce
    ne düşünelim kardeşim hepisi azınlık hepisi dönme hepisi hristiyan onların anlayışı bu insanlar geçmiş olsun demiyorlar bunu kendlerine zul sayıyorlar helebirde sayın genel başkanım gibi öz ve öz türksealt edemedikleribir liderse hertürlü pisliği yaparlar bunlar dönmelerin tiniyeti bu Allah Sayın Genel başkanımıza şifa versin

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