MHP’li vekilden Davutoğlu’na zehir zemberek sözler: Kendi iradesi olmayan...

Sezai Erhan Yeni Akit

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sakarya’daki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti kuracağı iddia edilen isimler hakkında "ihanet içerisindeler" sözlerine yanıt vererek, "Geride bıraktığımız makamları bilenler makam beklemeyeceğimizi bilirler. İtirazımıza itirazla karşılık verebilirlerdi. Ne dediler biliyor musunuz? Hain dediler. İhanetle tanımladılar söylediklerimizi. Milletin teveccühüyle göreve gelmiş, Başbakan olmuş birine kimse hain diyemez" ifadelerini kullanmıştı.

Kendi iradesi olmayan denilir

Davutoğlu'nun bu sözlerine en sert tepki MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, "Ahmet Davutoğlu Sayın Cumhurbaşkanına meydan okumuş, 'Ben seçilerek geldim kimse bana hain diyemez' demiş Ahmet Bey doğru demiş seçilipte tıpış tıpış Başbakanlığı terk eden ilk insan olarak hain demek olmaz. Denilse denilse emir eri, korkak, sorumsuz, kaçak, kendi iradesi olmayan denilebilirdi" dedi.