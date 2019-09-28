MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 110 araç kayıp

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre bahsi geçen araçların 110’u, belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur” dedi.

MHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Osmanağaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da bin 717 makam aracı bulunduğu yalanını hatırlatan hatırlatarak, şunları söyledi: ‘’İstanbul’un neredeyse üçte biri kadar nüfusa sahip İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre, bahsi geçen araçların 110’u belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tam 110 aracı kayıptır.”