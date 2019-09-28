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MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 110 araç kayıp

İBB Başkanı İmamoğlu, ‘bin 717 hizmet fazlası israf araç’ yalanıyla gündemi meşgul ederken, asıl israfın CHP’li İzmir Belediyesi’nde yaşandığı, envantere kayıtlı 110 aracın ise buhar olduğu ortaya çıktı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:25
MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 110 araç kayıp

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre bahsi geçen araçların 110’u, belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur” dedi. 

MHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Osmanağaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da bin 717 makam aracı bulunduğu yalanını hatırlatan hatırlatarak, şunları söyledi: ‘’İstanbul’un neredeyse üçte biri kadar nüfusa sahip İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre, bahsi geçen araçların 110’u belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tam 110 aracı kayıptır.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:25
  1. İstanbul
  2. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu
  3. MHP İzmir İl Başkanlığı
  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  5. makam aracı
  6. İzmir Büyükşehir Belediyesi

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