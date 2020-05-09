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MHP'li Semih Yalçın'dan hevesleri kursaklarda bırakacak açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:33:00 - 2020-05-09 16:44:47
MHP'li Semih Yalçın'dan hevesleri kursaklarda bırakacak açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır" dedi.

Semih Yalçın yaptığı bazı paylaşımların art niyetli çevreler tarafından farklı yönlere çekilmek istenmesi üzerine Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Yalçın, "Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır. MHP’nin tutumunu hâlâ anlamıyoruz moduna girip 'siyasi şıklıktan' dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sait rte

Acaba..bu açıklama boşa değildi, var birşeylerin pazarlığı yada rahatsızlığı. Kimse kimseyi kandırmasın bekleyip görelim.
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meleknur

BUGÜN BÖLÜNÜP PARÇALANMA GÜNÜ DEĞİL.
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