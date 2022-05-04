MHP’li Şahin’den İP’li Dervişoğlu’na sert tepki! 'Geçmişini yok sayan Mankurt'

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, eski partisi MHP'yi, MHP'li seçmenlere yönelik konuşmasında hedef alarak, "Milliyetçi Hareket Partisi olmasaydı Adalet ve Kalkınma Partisi bugün iktidarda olamayacaktı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmiş oyların, tarafımdan ifade edilmiş olsun." dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İP'li Dervişoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

'İbretle izliyoruz'

"Türk siyasetinde CHP’nin, HDP’nin peşine takılıp oraya sürüklenenlerin hazin sonlarını ibretle izliyoruz." diyen MHP'li Şahin, "Hele bu sürüklenenler kendi içimizden ayrılanlar olursa bu bizler açısından daha acı olmaktadır. Bu ibretlik vakalardan birisi de İP İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu’dur." ifadelerini kullandı.

'Geçmişini yok sayan mankurt'

İP'li Dervişoğlu'nun geçmişini yok saydığını belirten Şahin, "Bu şahıs son zamanlarda CHP ve HDP’nin gözüne girmek adına geçmişini yok sayan Mankurt gibi söylemlerde bulunmakta ve MHP’ye yönelik hadsizliğine her gün birini eklemektedir. Yeni kapısında yeni kimliğini güçlendirmek için bunu yapmaktadır." dedi.

"MHP’ye verilen oylar AK Parti’ye gidiyorsa, İP’e verilen oylar CHP’ye, HDP’ye gitmiyor mu?" diye soran Şahin, şöyle devam etti:

Yerel seçimlerde aday çıkarmayıp CHP’nin adaylarına HDP ile birlikte oy veren bunlar değil mi?

Cumhur ittifakı güçlü bir şekilde milli konularda, terörle mücadelede işbirliği halinde iken Diyarbakır Sur’daki PKK’lılara ağıtlar yakan, "Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım." diyen, İzmir’i Yunanlaştırma, Rumlaştırma adımları atan Tunç Soyer ile neyin samimiyetini yaşıyorsun Mankurt?

İP’e verilen her oy; CHP’ye, HDP’ye verilen oy, Mehmetçiğe Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta sıkılan kurşundur. Kemal Kılıçtaroğlu'nun teskere ihanetinin üstünü örtmek için "HDP meşrudur." diyerek kelime cambazlığı yapan Mankurt sen aynada kendine bak!

MHP’ye verilen her oy vatana sahip çıkmaktadır. Cumhur İttifakı'na verilen her destek güçlü Türkiye’nin sigortası, düşmanlarımız karşısında milli bir zırhtır.