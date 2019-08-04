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MHP'li Öztürk'ten Karalar'a sert tepki! "Açıkça 'İttifak ettiğim HDP ve İP'e sözüm var' desene!"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açıklamalarını Yeniakit.com.tr'ye değerlendirenMHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk,"Sayın Karalar bu zulme devam edeceklerini açık seçik beyan ediyor." dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 21:46
MHP'li Öztürk'ten Karalar'a sert tepki! "Açıkça 'İttifak ettiğim HDP ve İP'e sözüm var' desene!"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bugün yaptığı açıklamasında, "İşimize yaramayan, işe gelip gitmeyen, bize PKK’lı diyen, hatta işe son 6 ayda giren çalışanlarla yollarımızı ayıracağız." diyerek işçi kıyımına devam edeceğinin mesajını verdi.

'Zulme devam edeceklerini beyan ediyor'

Karalar'ın açıklamalarını Yeniakit.com.tr'ye değerlendiren  MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk,"Sayın Karalar bu zulme devam edeceklerini açık seçik beyan ediyor." dedi.

"Karalar'ın Adana Kızıldağ ziyaretindeki açıklamalarını sabırla ve hayretle okudum." diyen Öztürk, "Konuşmasında, 'Bana PKK'lı diyenlerle işimize yaramayanları ve işe gelip gitmeyenleri çıkartıyoruz.' gerekçelerini öne sürüyor. Sayın Karalar'a seslenmek istiyorum: Açıktan, 'Biz HDP ve İP ile işbirliği yaptık. Bunların iş beklentileri var. Yandaşlarıma iş imkanı sağlayabilmem için işinden başka derdi olmayan gariban çalışanları kapı dışarı etmem gerekiyor.' desene." ifadelerini kullandı.

MHP'li Avukat Uğur Öztürk, Zeydan Karalar'a şu soruları yöneltti:

'Binlerce insan size PKK'lı mı dedi?'

"İşten çıkarttığınız binlerce insan size gerçekten PKK'lı dedi mi? Dedi ise hangi kirli ittifakınıza dayanarak bu ithamda bulundu? Kaldı ki şahsınıza yönelik sizi rahatsız eden bir saldırı varsa neden yargı yoluna başvurmuyorsunuz?"  

'İşinize yaramayanları nasıl tespit ettiniz?'

"İşimize yaramayanları çıkartacağız ne demek? Birçoğu beden işçisi olan bu arkadaşlarımız için nasıl bir değerlendirme yapıldı ki 'işimize yaramıyor.' dediniz? İşinize yarayan özelliklerin neler olduğunu ortaya koyarsanız komik gerekçenizin içini doldurmuş olursunuz."

'Hala bankamatikçiler demek utanmazlıktır'

"Hala işe gelip gitmeyen işçilerden bahsetmek utanmazlıktır. Adanalının aklıyla alay etmek, insanları aptal yerine koymaktır. Bir aydır durmadan anlatıyoruz. Çevresinde hukuktan az da olsa anlayan kimse yok mu? Buyursun gelsin. Biz kendisine de hukuki yardıma hazırız. Sayın Başkan için tane tane tekrar söylüyorum: Üç gün üst üste işe gelmeyen işçiler için tutanak tutunuz. Etrafında tutanak tutabilecek kimse yoksa ben okuma yazma bilen bir arkadaşı kendisine yönlendirebilirim. Tutanağını tutsun."

'Zeydan Karalar'a sayın Kılıçdaroğlu'ndan bulaşan rahatsızlıklar var'

"Ben buradan Adanalılara da seslenmek istiyorum. Lütfen bunların söylediklerini iyi araştırsınlar. Hayatlarında doğru dürüst hiçbir hizmete imza atmamış olan bu insanların yalan siyaseti yapmasına izin vermesinler.

Karalar açıklamalarında, 'Parasız hizmet olmaz. Para en büyük önceliğimizdir.' diyor. Para her şey değildir. Sizler ne zaman Liberal oldunuz? Bunu da merak ediyorum. Bunun adı kıyımdır. Bu faşizmin dik alası, Kapitalizmin de ta kendisidir."      

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:46
  1. Ankara
  2. Zeydan Karalar
  3. Adana Büyükşehir Belediyesi
  4. Uğur Öztürk
  5. MHP

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  • hizipsavarhizipsavar24 dk önce
    ANLATTIK ANLAMADINIZ ŞİMDİ YAŞAYARAK GÖRÜN VE ANLAYIN. CHP ZİHNİYETİNİ İYİ GÖRÜN.

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