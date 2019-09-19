MHP'li o isim İYİ Parti'ye geçti!

MHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Sinop Ayancık’ta belediye başkan adayı olan Özay Çetin partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı.

MHP’de son dönemde görevden alma ve istifaların yaşandığı illerden biri olan Sinop’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son yerel seçimde Sinop’un Ayancık ilçesinde MHP’den belediye başkan adayı olan Özay Çetin, partisinden istifa ederek, İYİ Parti’ye geçti.

Ayancık’ta AKP’li eski belediye meclisi üyesi Esra Şen’in de İYİ Parti’ye geçerken, ilçe başkanlığında düzenlenen programda her iki isme de İYİ Parti rozeti takıldı. İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan ise, “Önümüzdeki günlerde de partimize katılımlar devam edecektir.” dedi.