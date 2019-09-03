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MHP’li Meclis Üyelerinden Başkan Yalçın’a Destek

Talas Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.

03 Eylül 2019 Salı 16:03
MHP’li Meclis Üyelerinden Başkan Yalçın’a Destek

Talas Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.


Belediye Meclis Salonundaki toplantıda 14 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti.


Toplantının sonunda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Avukat Murat İlhan, Başkan Yalçın’ın grup olarak arkasında olduklarını belirtti. İlhan, “Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’ın Van Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı dönemdeki terör örgütüne iltisakı nedeniyle işten çıkarmalarla ilgili yapmış olduğu basın açıklamasını Talas Belediye Meclisi MHP Grubu olarak desteklediğimizi bildirir, başkanımızın bu konudaki tüm eylemlerinin arkasında olduğumuzu kamuoyuna önemle belirtiriz.” ifadelerini kullandı.


İlhan’ın konuşması toplantıdaki AK Parti ve MHP’li meclis üyelerince alkışlandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:03
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