MHP’li Kalyoncu’dan Soyer’e sert cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremin yaşandığı afet bölgesinde yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap veren Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, “Matem bütün Türk milletinindir! fitne üretme hizmet üret!” sözleriyle tepki gösterdi.

“İzmir konu olunca afet deyip geçen, halka hizmette gözü olmayan Soyer, tarihi büyüklüğü ortada deprem üzerinden devleti yermeye uğraşıyor” diyen Kalyoncu şunları söyledi: “ Deprem felaketinden bahsedene bakın Soyer’e bakın; kendi açıklamasıyla İzmir'in metropol ilçelerinde kaçak bina oranı % 40’a yakın, belediye binası İzmir depreminde neredeyse yıkıldı fakat mangalda kül bırakmazcasına üfürüyor. Deprem bölgesinde temiz suya ihtiyaç varmış, devlet yokmuş, belediye neredeymiş? Soyer nerede dolaştı bilemeyiz ama devlet her yerde. Hatay’a gitti mi bilmem ama Belediye Başkanı ile görüşse böyle bir felaket üzerinden partizanlık yapma işine girmezdi. Bölgede neredeyse tüm belediyelerin ekipleri var. Senin özelliğin ne Soyer? Ben söyleyeyim sadece şov! Çok sevdiğin Charlie Hebdo yaklaşımındasın. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken, belediyelerimiz alana her türlü yardımı ulaştırmaya çalışırken, birçok devlet destek verirken sen neyin peşindesin? Her Türk vatandaşı gibi Soyer de milli dayanışmaya katılmalıdır. Her kamu kurumu gibi İzmir belediyeleri de yaraları sarmaya koşmalıdır. Ama senin sözlerine bakılırsa derdin paralel yapı kurmak. Bari bugün fitne değil de ağırbaşlı bir hizmet üretin. İzmir'in ve İzmirlilerin gönlünün afet bölgesinde olduğunu göstermeye aracılık edin. Gün parti çekişmesi günü değildir. Milli birlik ve dayanışma seferberliğine gücümüzle, gönlümüzle katılma günüdür. Matem bütün Türk milletinindir. Çözüm de milletin azim ve kararlılığındadır”