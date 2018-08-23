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MHP'li kadınlardan ihtiyaç sahiplerine kurban eti

MHP Kadın Kolları, Malatya'da vatandaşlarla bayramlaşarak ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:45
MHP'li kadınlardan ihtiyaç sahiplerine kurban eti

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’ın koordinasyonluğunda, 28 Kadın Kolları teşkilatı, ihtiyaç sahibi ailelere hem ziyaret hem de kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

''KOMŞUSU AÇ İKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR''

İhtiyaç sahibi ailelere, MHP Malatya İl Başkanlığı olarak her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Avşar, desteklerinin de devam edeceğini belirtti. MHP olarak daha önceden de ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduğunu belirten Avşar, "MHP Malatya'da senelerdir ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baştan itibaren emek veren tüm gönüldaşlarımıza, Kadın Kolları birimimize ve tüm teşkilat yöneticilerimize, malını hayır yolunda harcayan tüm Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. MHP Malatya İl Başkanlığı olarak 'komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir' anlayışıyla sosyal anlayışın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın ne derece önemli olduğunu bilen bir anlayış içerisinde MHP Malatya Kadın Kolları Başkanlığımızın her zaman yanındayız. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

İhtiyaç sahibi aileler belirlenerek hem Kurban Bayramı vesilesiyle et dağıtımı gerçekleşirken, hem de bayram vesilesi ile aileler ziyaret edildi. MHP Malatya İl Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşen ziyaret ve et dağıtımında, MHP Kadın Kolları birimi, gittikleri ailelere MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar'ında selamlarını ilettiler. MHP Kadın Kolları biriminin ailelere yapılan hayır çalışmasında mutlu oldukları gözlendi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:45
  1. MHP Malatya İl Başkanlığı
  2. MHP
  3. R.Bülent Avşar
  4. Kadın Kolları
  5. Kurban Bayramı
  6. MHP Kadın Kolları

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