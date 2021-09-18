MHP'li isimden ilginç iddia: 'Millet İttifakı'nın adayını, HDP belirleyecek'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, MHP Konya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen, 'Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' konulu Konya Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı vardı.

'Eskiye dönüşü istiyorlar'

CHP, İP, HDP, SP, DP, DEVA ve Gelecek partilerinin, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çıkışlarına dikkat çeken Kalaycı, "Önerdikleri sistemin eskiye dönüşü içerdiği açıktır. Türkiye'nin geriye gitmesini, eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi ve iyi niyetli değildir. Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır." dedi.

'HDP il bakanlık pazarlığı yapıyorlar'

"Muhalefet, milli meselelerde bile Türkiye’nin önüne takoz koymaya çalışıyor." diyen Kalaycı, "Çok konuşurlar ama aslında hiçbir şey söylemezler. Yalanda ve iftirada sınır tanımazlar, gerçeklere gelince arkalarını dönerler. Demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde ararlar. İspanya’da terörü kınamadığı için bir siyasi parti kapatılırken, ülkemizde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması, CHP ve İP tarafından demokrasi kılıfıyla maskelenmeye çalışılıyor. Sürekli seçimi dillendiriyorlar. Gizli kapılar ardında, birlikte anayasa çalışması yaptıkları HDP ile bakanlık pazarlığı yapıyorlar, vicdan kardeşliğinden söz ediyorlar. FETÖ’cülere af sözü veriyorlar." ifadelerini kullandı.

'HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak'

Kalaycı, Millet ittifakı cephesinden yapılan "cumhurbaşkanı adayı" açıklamalarına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Aylardır zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştırıyorlar, akılları sıra isim parlatıyorlar. Öyle görünüyor ki HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak. İktidar için okyanus ötesinden medet umuyorlar. Bilinmelidir ki Türkiye’de iktidar ruhsatını büyük Türk milleti vermektedir. İcazetli kamuoyu araştırma şirket sahiplerinin MHP’ye karşı olan tavırlarını ve iftira kampanyalarını öteden beri hep biliyoruz. Hatırlarsanız, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra bunları ilan vererek gazetelerde yayınladık ama hiç utanmadılar, milletimizden özür de dilemediler. Demokrasi kundakçıları, milli irade dolandırıcıları şimdi yine aynı oyunu oynuyorlar. Önemli bir demokratikleşme adımı olan seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi çalışmasını dahi alçakça saptırıyorlar."