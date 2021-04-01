MHP’li isimden flaş Aleyna Tilki çıkışı! ‘Hayret edilecek tablo’

Sosyal medyayı gereksiz meşgul eden isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin 2 yıl önce yaptığı paylaşımın çok sayıda beğeni alması MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'nin paylaşımın alıntılayarak 11 bin Twitter kullanıcısı tarafından beğenilmesine tepki gösteren MHP'li Yönter "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.