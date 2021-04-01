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Gündem MHP’li isimden flaş Aleyna Tilki çıkışı! ‘Hayret edilecek tablo’
Gündem

MHP’li isimden flaş Aleyna Tilki çıkışı! ‘Hayret edilecek tablo’

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Aleyna Tilki'nin 2 yıl önce paylaştığı ''Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş'' tweetinin çok sayıda beğeni almasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 11:28:00 -
MHP’li isimden flaş Aleyna Tilki çıkışı! ‘Hayret edilecek tablo’

Sosyal medyayı gereksiz meşgul eden isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin 2 yıl önce yaptığı paylaşımın çok sayıda beğeni alması MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'nin paylaşımın alıntılayarak 11 bin Twitter kullanıcısı tarafından beğenilmesine tepki gösteren MHP'li Yönter "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Hüseyin

Arkadaş bulamadınız mı uğraşacak daha ciddi bir şey. Deki "kültürümüz katlediliyor türk gibi müslüman gibi düşünen adam bulamayacağız. Ekranlardan üstümüze gelen rezillikler ne" anlayalım, bizde doğru söylüyor diyelim. Sen tek başına isim vererek birini gösterdiğinde hem adını ön plana çıkarıyorsun reklamını yapıyorsun, hem söz hakkı veriyor kendi seviyeni onunla aynı yere çekiyorsun.
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Talat AKTAŞ

EVET YOĞURDA SU KATINCA AYRAN OLUYOR. BUNUN GİBİ KIZLARI BUKADAR REKLAM EDERSEN OOOOOO OLUYOR.
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