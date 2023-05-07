  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BBP Genel Başkanı Destici 'den Kılıçdaroğlu'na ağır bombardıman

Yeşildağ Ailesi'nden FETÖ iftirasına cevap

Dolar tahmini: Seçimden sonra dolar kuru, euro ne olur? Türkiye'ye euro kazandırır mı? Bu hafta dolar kazandırdı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yüzyılın mitingine hazır!

Kılıçdaroğlu'nun danışmanları bile kaybetsin istiyor! 'Hayatımın en büyük projesi' diye açıkladığı çoktan yapıldı bile

Mustafa Sandal fena madara oldu! Alpay Özalan'dan tepki gecikmedi

Maltepe fiyaskosu! Bay Bay Kemal fena çöktü... Görüntüler yalan söylemedi!

Cübbeli Ahmet Hoca Fatih Erbakan ile ortak yayında böyle dua etti!

Altın ve doları olan yatırımcıyı İslam Memiş uyardı: Haziran sonrası için işaret fişeğini yaktı! Şok eden sözler, altın tahminleri

Bakan Kasapoğlu, birilerini fena halde kızdıracak! Sosyal medyayı boşverin, sosyal meydana bakın
Siyaset MHP'li isim açık açık uyardı: Bunların amacı...
Siyaset

MHP'li isim açık açık uyardı: Bunların amacı...

Yeniakit Publisher
2023-05-07 10:50:00 -
MHP'li isim açık açık uyardı: Bunların amacı...

7'li koalisyon hakkında konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bunların Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Bunlar Türkiye'yi, Amerika'nın ve Avrupa'nın uydusu yapmak istiyorlar. Bunlar PKK'yı ve FETÖ'yü devlet yönetimine ortak etmek istiyorlar. Bunların neticesinde ülkemiz tekrar krizlere, kaoslara, kargaşaya ve darbelere maruz kalacak. Tekrar kaybolan yıllar yaşayacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa milletvekili adayları Ali Uçak ve Güngör Dinçer, Demirci ilçesindeki Minnetler Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.

Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm kadroları ile yalnızca milletin hizmetinde olduğunu kaydetti.

Muhalefette asıl ittifakın CHP ile HDP ve FETÖ arasında olduğunu ileri süren Akçay, "Diğerleri figürandır. Yaptıkları protokolde bile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' diyemiyorlar. Türk milleti yok. Üniter milli devletimiz yok. Ancak Cumhur İttifakı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetinin üstüne çıkma azmi ile Türk milletini ve üniter milli devlet olan Türkiye Cumhuriyetini yükseltme ve koruma azmi var. Cumhur İttifakı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti ve üniter milli devlet Cumhuriyetimiz var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra HDP ile görüştüğünü hatırlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Ayaklarına gitti ve görüşme yaptı. Ne görüştükleri meçhul. Bunlara ne söz verdi milletimiz merak ediyor. Kılıçdaroğlu'nun ağzından duymak istiyor. Peki Kılıçdaroğlu kendi şahsı adına mı gitti, CHP adına mı gitti? Hayır. Cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra Millet İttifakı adına HDP'nin ayağına gitti. O zaman Meral Akşener de açıklamak zorundadır bu görüşmede ne olduğunu. Bunların Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Bunlar Türkiye'yi, Amerika'nın ve Avrupa'nın uydusu yapmak istiyorlar. Bunlar PKK'yı ve FETÖ'yü devlet yönetimine ortak etmek istiyorlar. Bunların neticesinde ülkemiz tekrar krizlere, kaoslara, kargaşaya ve darbelere maruz kalacak. Tekrar kaybolan yıllar yaşayacağız. Utanmadan sıkılmadan 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyorlar. Tekrar söylüyoruz İHA'lara, SİHA'lara dokunan elleri kırarız."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var
Ekonomi

Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yakın zamanda küresel para rezervinin değiştirmek için ekonomiler üzerinde çeşit..
Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Boğaz Gezileri’ Başlıyor…
Yerel

Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Boğaz Gezileri’ Başlıyor…

Bahar ve Yaz dönemlerinde Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçede ikamet eden vatandaşlara özel düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri başlıyor. Rehb..
Kılıçdaroğlu'nun danışmanları bile kaybetsin istiyor! 'Hayatımın en büyük projesi' diye açıkladığı çoktan yapıldı bile
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun danışmanları bile kaybetsin istiyor! 'Hayatımın en büyük projesi' diye açıkladığı çoktan yapıldı bile

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağını söyledi. Cumhurbaşk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23