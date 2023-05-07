MHP'li isim açık açık uyardı: Bunların amacı...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa milletvekili adayları Ali Uçak ve Güngör Dinçer, Demirci ilçesindeki Minnetler Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.

Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm kadroları ile yalnızca milletin hizmetinde olduğunu kaydetti.

Muhalefette asıl ittifakın CHP ile HDP ve FETÖ arasında olduğunu ileri süren Akçay, "Diğerleri figürandır. Yaptıkları protokolde bile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' diyemiyorlar. Türk milleti yok. Üniter milli devletimiz yok. Ancak Cumhur İttifakı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetinin üstüne çıkma azmi ile Türk milletini ve üniter milli devlet olan Türkiye Cumhuriyetini yükseltme ve koruma azmi var. Cumhur İttifakı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti ve üniter milli devlet Cumhuriyetimiz var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra HDP ile görüştüğünü hatırlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Ayaklarına gitti ve görüşme yaptı. Ne görüştükleri meçhul. Bunlara ne söz verdi milletimiz merak ediyor. Kılıçdaroğlu'nun ağzından duymak istiyor. Peki Kılıçdaroğlu kendi şahsı adına mı gitti, CHP adına mı gitti? Hayır. Cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra Millet İttifakı adına HDP'nin ayağına gitti. O zaman Meral Akşener de açıklamak zorundadır bu görüşmede ne olduğunu. Bunların Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Bunlar Türkiye'yi, Amerika'nın ve Avrupa'nın uydusu yapmak istiyorlar. Bunlar PKK'yı ve FETÖ'yü devlet yönetimine ortak etmek istiyorlar. Bunların neticesinde ülkemiz tekrar krizlere, kaoslara, kargaşaya ve darbelere maruz kalacak. Tekrar kaybolan yıllar yaşayacağız. Utanmadan sıkılmadan 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyorlar. Tekrar söylüyoruz İHA'lara, SİHA'lara dokunan elleri kırarız."

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