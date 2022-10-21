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Siyaset MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi
Siyaset

MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi

Uzun süredir siyaset arenasında görülmeyen MHP'li eski vekil Oktay Vural'ın yakın zamanda İYİ Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 08:28:00 -
MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru giderken, siyasette hareketlilik giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Dr. Turhan Çömez ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu ise İYİ Parti'ye katılırken, AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifa eden Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı. Bu kez MHP'li kritik bir ismin de İYİ Parti'ye geçeceği iddiası dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; geçen mayısta İYİ Parti’ye katılan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi. Eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu. İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirildi. İP'e katılacak “sıradaki ismin MHP’li Oktay Vural olabileceği” ifade ediliyor.

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Yorumlar

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kenarda duran küpü dolu olan ne kadar wesayet ozlemcisi gawur aşığı Din muhalifi haram zade varsa ip e dizilmeye basladi. Allah c.c. şerlerinden vatani ve milleti korusun.
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