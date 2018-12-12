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MHP'li eski başkan HDP'den aday adayı oldu

MHP'nin eski Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Arzakçı, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:16
MHP'li eski başkan HDP'den aday adayı oldu

MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Abdullah Arzakçı, HDP'ye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

MHP eski il başkanı HDP'den aday adayı oldu

Diyarbakır'da 2002-2009 yılları arasında MHP İl Başkanlığı yapan Abdullah Arzakçı, HDP Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu.

HDP'nin başvuru için belirlediği son günde partinin İl Başkanlığına gelen Arzakçı, dosyasını teslim etti.

"Hizmete talibim, birçok projem var"

Türk ve Kürt kardeşliğini pekiştirmek adına her türlü göreve hazır olduğunu belirten Abdullah Arzakçı, "Hizmete talibim, birçok projem var. Parti de uygun görürse, Diyarbakır halkına projelerimle hizmet edeceğim" dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:16
  1. Diyarbakır
  2. Abdullah Arzakçı
  3. HDP
  4. MHP
  5. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • HaticeHatice7 dk önce
    Iste bu adam cikarci yillarca milliyetciyim demis mhp den baskan olmus simdi hdp den baskan adayi bu menfaatci nerdeyse orda veya mhp nin icindeki fto culerden mhp den ayrilip iyi partiye gecen hdp ye gecen daha dogrusu cikari neredeyse oralara ziplayanlara oy verende donek bence
  • Recep GülerRecep Güler15 dk önce
    MHP DEN KOY!!!
  • nusret hocanusret hoca18 dk önce
    "Fark etmez abi, yeter ki başkan seçin beni; her kalıba girer, her haltı yerim" hesabı bu gibilerinin..
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