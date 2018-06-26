0553 313 94 23

MHP'li Erkan Akçay, İnce'ye yüklendi

Manisa'da MHP'den milletvekili seçilen Akçay, milletin MHP'yi TBMM'de kilit parti yaptığını ve denetleme görevi verdiğini ifade etti.

26 Haziran 2018 Salı 21:45
MHP'li Erkan Akçay, İnce'ye yüklendi

MHPManisaMilletvekiliErkan Akçay, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

MHP'nin iyi bir sonuç çıkardığını söyleyen Akçay, Manisa'daki 10 milletvekilinden 6'sını 'Cumhur İttfakı'nın kazandığını belirtti. Partililerine seçim çalışmaları için teşekkür eden Akçay, "MHP, mecliste güçlü bir şekilde yer almıştır. Sandalye sayımız artmış, maksat hasıl olmuştur. Sandıktan çıkan irade Türkiye'deki kriz tellallarını şaşkına çevirmiştir. Türk milletinin iradesine ipotek koymak isteyenleri bozguna uğrattık. 24 Haziran'da tarihi bir başarıya imza attık. Türk milleti, Milliyetçi Hareket'i TBMM'nin hem kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir" dedi.

İNCE'Yİ HEDEF ALDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyası sırasındaki sözlerine de değinen Akçay, "24 Haziran'da yapım ittifakı kazanmış, yıkım ittifakı kaybetmiştir. Yıkım ittifakının siyasi parti ayağı olarak CHP ve İYİ Parti, bu seçimin en fazla kaybedenleridir. Abidik, gubidik siyaset yapanlar kaybetmiştir. Aynı şekilde kamuoyu araştırma şirketlerinin tamamı kaybetmiştir. MHP'yi yüzde 4'lerde gösterip siyaset sahnesinden silmenin taşeronluğunu üstlenen bu şirketlerin yüzleri kızarmalıdır, ar damarları çatlamalıdır. Komutanın apoletini sökmeye çalışanlar, şimdi Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun rozetini sökmeye çalışmaktadır. Türk milletinin iradesine rağmen siyaset yapanlar, 'Eski sisteme döneceğiz, yıkacağız, satacağız, yok edeceğiz' söylemiyle Türkiye'yi uçuruma sürükleme hedefinde olanlar kaybetmiştir. Milli iradeye rağmen, hukuka rağmen milletvekillerini İYİ Parti'ye kiralayan, seçmenlerini HDP'ye pazarlayan CHP kaybetmiştir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:45
  1. MHP
  2. seçim
  3. Manisa
  4. MİLLETVEKİLİ
  5. muharrem ince
  6. erkan akçay
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması