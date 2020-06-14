MHP'li Cemal Enginyurt’tan Başak Demirtaş açıklaması
MHP'li Cemal Enginyurt, Başak Demirtaş'a sosyal medyada yapılan saldırı hakkında "Soysuzca ve namussuzca yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"Vedat Muti7" kullanıcı isimli bir şahsın, Twitter'da, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı hedef alan paylaşımlara tepkiler art arda geliyor.
MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, ahlak dışı ifadelere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Cemal Enginyurt:
Başak Demirtaş, anne, eş, kadın ve insandır. Soysuzca ve namussuzca yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Selahattin Demirtaş üzerinden ailesine yapılan saldırı insanlık suçudur. Suç işleyenleri şiddetle lanetliyorum. HDP karşıtlığımız ahlaksızlığı tasvip ettirmez.