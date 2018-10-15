0553 313 94 23

MHP'li Cemal Enginyurt: Serbest bıraksaydık da dolar yükselmeseydİ

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt katıldığı programda rahip Brunson'ın serbest kalmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken, ABD ile yaşanan krizi ve bundan sonra yaşanması muhtemel durumlara ilişkin düşüncelerini ifade etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:36
MHP'li Cemal Enginyurt: Serbest bıraksaydık da dolar yükselmeseydİ

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından da bu duruma ilişkin eleştirilerde bulunan Enginyurt, katıldığı programda da tavrını değiştirmedi ve ''Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi'' şeklinde konuştu.

MHP'li Enginyurt, Brunson krizinin başlamasının ardından yaşanan sürece ilişkin şu yorumu yaptı: "Her şeyden önce milletin vekiliyim. Millet adına konuşuyorum. Milletin hakkı uğruna mücadele ediyorum. Haklı olarak ya niye gitti niye verdik dedim. Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi. Bu ülke bunu haketti mi? Şimdi yüzde 10 indirim yapılıyor zaten her şeye yüzde yüz bindirim yapılmıştı."

ABD S-400 ALMAYIN DERSE...

Brunson'ın serbest bırakılmasını savunanları da eleştiren Enginyurt, "Şimdi nerdeyse Brunson mübarek adammış evliyaymış diyecekler. Benim endişem şu: Bundan sonra ABD S — 400'leri almayın derse durumumuz ne olacak. Afrin'den çıkın derse durumumuz ne olacak." diye sordu.

BU ADAMA 3 YIL 1 AY CEZA VERİLDİ'

Brunson krizinin ardından doların yükselmesiyle iktidar ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ettiğini savunmuştu. Ekonomideki dalgalanmaya değinen Enginyurt, "Son dönemde ilk defa sayın Cumhurbaşkanı'na Türk milleti büyük bir destek verdi. Dolarlar satıldı, altınlar bozduruldu. Millet bu durumu bir tezgah olarak gördü ve sesini çıkarmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu ama bu adama 3 yıl 1 ay ceza verildi." dedi.

'BU ADAM 2 İHBARCININ AĞZIYLA TUTUKLANDIYSA ONA DA YAZIK'

Brunson hakkında mahkemeden çıkan karara da değinen Enginyurt, "Bu adam 2 tane ihbarcının ağzı ile tutuklandıysa ona da yazık. Bu tanık da yalancı tanıklıktan tutuklanmalı. Bir insanın hayatıyla oynadı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:36
  1. Ordu
  2. MHP
  3. ABD
  4. Brunson
  5. Cemal Enginyurt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan konuşuyor - Canlı
    1. Erdoğan konuşuyor - Canlı
    2. Suriye'den Türkiye'ye geçen terörist..
    3. Polis okulunda talihsiz kaza: 1 kişi..
    4. Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 10..
    5. Fatih hocanın gözü kulağı bu haberde!
    6. Kayserispor'da seçimli genel kurul..
    7. İİT'den "su kıtlığı" açıklaması
    8. Gaziantep ekibi, Hırvat oyuncu Tomas’ı..
    9. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo..
    10. Aydın'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    11. Meydan okumuştu! Khabib'e cevap geldi
    12. Sakaryaspor'dan maç öncesi klip yayını..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya..
    14. Bağcılarlılar, gözlerini kapatıp..
    15. Galatasaray'a sürpriz gölcü!
    16. Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a müjde!
    17. Terör devleti İsrail'den savaş tehdidi!
    18. Kadınların umut kapısı Ümraniye..
    19. Mehmetçik Kut'ül Amare isim..
    20. Başkan Toru: Tek bir çiviyi bile..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?