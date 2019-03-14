0553 313 94 23

MHP'li Cemal Enginyurt: Emlakçı Trump gece yarısı tweet atacak

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, seçim çalışmaları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enginyurt, “Eğer bu seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 50’nin altına düşerse ABD’deki emlakçı Trump Venezüella’da olduğu gibi gece yarısı bir tweet atacak ve diyecek ki ‘Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir” dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:50
MHP'li Cemal Enginyurt: Emlakçı Trump gece yarısı tweet atacak

31 Mart seçimlerinin bir bekâ meselesi olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Eğer bu seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 50’nin altına düşerse ABD’deki emlakçı Trump Venezüella’da olduğu gibi gece yarısı bir tweet atacak ve diyecek ki ‘Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir” dedi.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde Cumhur İttifakı temsilcisi olarak beraberinde MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve Cumhur İttifakı Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası ile birlikte AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler ile Gürgentepe ilçesine giden Enginyurt, vatandaşlara seslendi.

31 Mart seçimlerinin, Türkiye için çok önem arz etmeye başladığını, birileri tarafından adeta seçim olmaktan çıkarılıp intikam şekline dönüştürüldüğünü belirten Enginyurt, "Önceki gün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ‘Recep Tayyip Erdoğan diktatördür' diyor. Kandil'deki Cemil Bayık denilen köpek de ‘Recep Tayyip Erdoğan diktatördür' diyor. CHP'nin Genel Başkanı da, İP Genel Başkanı Meral Akşener de ‘diktatördür' diyor. En acısı da sakallı bir Temel amca var. O da ‘diktatördür' diyor. Bu kadar Recep Tayyip Erdoğan düşmanını kim bir araya getirdi? Bunlar nasıl birleştiler? Bunların derdi belediye seçimi mi?" diye sordu.

31 Mart seçimlerinin bir bekâ meselesi olduğunu, Cumhur İttifakı oyunun yüzde 50'nin altına düşmesi halinde Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bölünmeye yönelik saldırılara maruz kalacağına dikkat çeken Enginyurt, şöyle konuştu:

"Venezuela'daki gibi kaos çıkaracaklar"

"MHP'nin muhterem Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki ‘Bu bir bekâ seçimidir'. Birileri de ‘bu seçimlerin beka ile ne alakası var' diyor. Anlatıyoruz ama dinlemiyorlar. Anlatıyoruz ama kulakları sağır. Anlatıyoruz ama vicdanları kararmış. Bekâ ne demek, şu demek. Eğer bu seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altına düşerse ABD'deki emlakçı Trump Venezüella'da olduğu gibi gece yarısı bir tweet atacak ve diyecek ki ‘Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkanlıktan aldım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdim, Türk halkı sokağa dökülsün' diyecek. Tıpkı Fransa'daki Sarı Yelekliler gibi, tıpkı Venezüella'daki gibi ülkede kaos çıkaracaklar ve erken seçime gidilmelidir diyecekler. Birliğimizi, beraberliğimi bölecekler ve ardından Suriye'de 5 bin tır ile silahla donatılmış 50 bin YPG'lı köpek Türkiye'ye saldıracak ve Allah korusun bir büyük kargaşa, bir büyük kardeş kavgasına gideceğiz. İşte bunun için bu seçim bekâ meselesidir."

"Liderlere sadakat esastır"

Enginyurt, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler ile Ordu'nun yeni dönemde belediyecilik alanında çağ atlayacağını da ifade ederek, AK Parti'lilere seslendi. Enginyurt, "Bu seçimde ‘benim adam aday olmadı, benim adam seçilmedi' diye darılmak küsmek yok. ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda diyeceksin, Recep Tayyip Erdoğan seni başkan yapacak, vekil yapacak, bakan yapacak sonra diyecek ki az biraz dinlen. Yok ben küstüm. Öyle yok. Bakın Hilmi Güler'e, Recep Tayyip Erdoğan Hilmi Güler'e 2011 yılında dedi ki, ‘sen biraz dinlen'. Ama 2019 ‘da sabretmenin karşılığında Ordu Büyükşehir adayı yaptı. Herkes liderine sadakat gösterecek" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:50
  1. Ordu
  2. cemal enginyurt
  3. MHP
  4. AK parti

YORUM YAZ

  • Mustafa Karaçam Mustafa Karaçam 29 dk önce
    24 hazirandada tvit atmış dostum erdogani tebrik ediyorum demisti hatirladim
  • Yasin BULUT Yasin BULUT 32 dk önce
    Bir tvit çakarsa papazda yok kimi verecek saray

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ’ı ağırladı
  1. Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu..
  2. Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının..
  3. İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü..
  4. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
  5. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
  6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
  7. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
  8. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
  9. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
  10. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
  11. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
  12. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
  13. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
  14. Kabataş'tan seferler başlıyor
  15. Sinop’ta intihar girişimi
  16. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
  17. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
  18. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
  19. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
  20. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
  21. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
  22. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
  23. Yıldırım’da su kesintisi
  24. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
  25. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
  26. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
  27. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
  28. Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin..
  29. Başkan Kara’nın 14 Mart Tıp bayramı..
  30. Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı
Fuhşun siyasallaşması!
Fuhşun siyasallaşması!
O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

Günün Karikatürü

14 Mart 2019
Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
PKK'lıların not defteri bulundu
PKK'lıların not defteri bulundu