MHP’li Büyükataman’dan CHP’li Özel’e yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Özgür Özel’e tepki göstererek, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı’nı katliama teşvik iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur” dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Özgür Özel’in kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Büyükataman, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek, “Sayın Genel Başkanımızın İzmir ve Ankara Barolarıyla ilgili sözlerini Alevi kardeşlerimize söylenmiş gibi çarpıtıp onu ikinci bir Sivas katliamının teşvikçisi gibi gösterme ahlaksızlığında bulunan Özel, bugün de benim söylediklerimi çarpıtarak Mecliste çadır tiyatrosu kurmuş. FETÖ’den ‘hizmet hareketi’ diye bahseden, okuduğunu anlama ve algıda gerilik sorunu yaşayan sözde CHP Sözcüsü Özgür Özel, zannederim ki bu yapıdan ‘sınavdan önce soruları alma hizmeti’yle üniversiteyi kazanmış. Yoksa bu zekâ ile o başarı örtüşmemekte. Tweetlerimin neresinde ‘partimizin gençleri, Ülkü Ocakları kanalıyla’ sana had bildireceğimi söyledim, neresinde Sivas katliamı savunması yaptım. Yalanlarınla sözlerimdeki gerçekliğin üzerini kapatmaya çalışıyor, yine haddini aşıyorsun. Sözden değil dayaktan anlayan bir zihniyetin ürünü olarak had bildirmeyi dayağa bağlaman, ‘ulan’ üslubuyla hakkımda konuşman çizmeye çalıştığın medenî tabloyla her nedense örtüşmemekte. Yalanların ve komplolarınla genel başkanına ve hizmet ettiğin odaklara yakışıyorsun. Kulaklarını aç ve iyi dinle. Zira bu konudaki yetersizliğin partililerini de rencide etmekte. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı’nı katliama teşvik iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur” dedi.