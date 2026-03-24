SON DAKİKA
Bağcılar'da yardım için koşan 6 sağlık personeli ve işçiler zehirlendi! Valilik'ten açıklama geldi
Yerel

Bağcılar'da yardım için koşan 6 sağlık personeli ve işçiler zehirlendi! Valilik'ten açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bağcılar'da yardım için koşan 6 sağlık personeli ve işçiler zehirlendi! Valilik'ten açıklama geldi

Bağcılar'daki bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde meydana gelen gaz sızıntısı facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden 6 sağlık personeli, içeride baygın halde yatan 2 işçiyi kurtarmaya çalışırken sızan sinsi gazın kurbanı oldu.

İstanbul Valiliği, Bağcılar'daki yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan etkilenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanının hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan etkilenerek zehirlenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanının hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenme olayının meydana geldiği belirtildi.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, iş yerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KBRN, UMKE, itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli, 2'si iş yeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

Olay sonrasında iş yerinin mühürlenerek çevrede gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

