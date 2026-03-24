Yeniden Refah Partisi'nden takdir toplayan savaş çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ABD-İsrail ve İran savaşıyla ilgili takdir toplayan ifadeler kullandı. Kılıç "Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin olduğu yerde bulunmayı bir görev olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bugün meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a Allah'tan rahmet diledi.

 

ABD-İsrail ile İran savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu savaş demokrasi ve özgürlükler adına verilen bir savaş değildir. Terörle mücadele edilen, terörle mücadele için verilen bir savaş da değildir. Rejimi değiştirmek söylemiyle başlatılan savaşın tek amacı vardır, o da siyonist İsrail terör rejiminin önündeki tıkalı yolları açmak, işgal planlarını uygulanabilir kılmak ve İsrail için bölgede bir tek tehdit unsuru bırakmamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri bu süreçte neyi gerektiriyorsa, bize bu anlamda ne görev düşüyorsa, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin olduğu yerde bulunmayı bir görev olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bir devletimiz, bir sığınağımız ve barış sağlamaya yönelik bir umudumuz yoktur."

 

Gençlerin işsizlik sorununa dikkati çeken Kılıç, Türkiye'de mesleki eğitim konusunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Şuayip

Bunların yeni kazandıkları hayalları hükümet yerine getiriyor
