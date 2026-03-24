Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Partisinin grup konuşmasında konuyu “O garibanlar tahminen bu işler birkaç aydır konuşulunca meraktan bakmıştır. Hiç birisi ne bizim kaynağımız ne bilmem ne” diyen Özgür Özel’i yalanlayan Şener, sosyal medya hesabından tapuları sorgulayanların CHP ile irtibatlarını tek tek ortaya koydu.

“AKDAĞ, ÖZEL İLE İRTİBATI KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRMEK SUÇUNDAN SABIKALI AYŞEGÜL K. İLE SAĞLADI”

“FETÖ operasyonu olduğu ortaya çıktıkça daha çok zıplayacaksın Özgür Özel” diyen Nedim Şener; “Kayıtlara ulaşan Ayşegül K., seni 8 kez neden aradı, bağlantın ne? Akın Gürlek'in tapu bilgileri Antalya, Afyonkarahisar ve Çorum'dan sorgulandı. Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.'ya ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptandı. Diyar Akdağ'ın babası Dursun Akdağ'ın ise Kerim D. üzerinden Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile irtibatlı olduğu belirlendi. Diyar Akdağ'ın babasının ayrıca 2019-2025 yılları arasında Yalova'da HDP eylemlerine katıldığı, CHP Yalova üyesi olduğu, amcası, dayısı ve 3 yakınının terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlarından işlem gördüğü, bu suçtan yakınlarının tutuklandığı belirlendi” dedi.

“DEMİRÖZ’ÜN 2025 YILINDA FETÖ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İFADESİNİN ALINDI”

Şener, diğer iki sorgucuya ilişkin de şu bilgileri ortaya koydu: “Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz'ün ise 12 Şubat 2026 günü saat 15.38’de Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı belirlendi. Demiröz'ün, Ali Sarıtaş üzerinden CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu, sorgulama sonrasında defalarca bir araya geldiği konum birliktelikleriyle saptandı. Oğlu Beytullah D.'nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kaydedildi”

“SORGULAMA YAPTIĞI GÜN CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ GAMZE TAŞCIER ADINA KAYITLI VE CHP GENEL MERKEZİ'NCE KULLANILAN HATTAN ARANDI”

“Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar ise 31 Ocak 2026'da saat 11:40'ta Bakan Gürlek'in zemin ve mülkiyet bilgilerini sorguladı. Sabancılar'ın sorgulama yaptığı gün CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer adına kayıtlı olan ve CHP Genel Merkezi'nce kullanılan hattan arandığı belirlendi. Sabancılar'ın Mehmet Kurtçu aracılığıyla CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz ile koordineli hareket ettiği saptandı. Sabancılar'ın kız kardeşi Menşure A.'nın Diyarbakır Silvan'da görev yaparken PKK/KCK terör örgütüne müzahir kişilerle bağlantılı olduğu, ölen eniştesi Mehmet Şeyhmus A.'nın ise 1991'de Şırnak'ta PKK/KCK'nın şehir komitesinde yer aldığı için gözaltına alındığı belirlendi”