Utanmaz CHP'liler... Resul Emrah Şahan'dan mahkemede olay itiraf

"PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" gibi suçlardan tutuklanan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan aralarından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası'nda savunma yaptı.

Şahan, yıllarca Mustafa Sarıgül ve CHP'li isimler tarafından yönetilen İstanbul'un göbeği Şişli ilçesi için dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Tahliye olmak için Şişli'yi yöneten CHP'li başkanların beceriksizliğini gözler önüne seren Resul Emrah Şahan "Şişli'deki binaların yüzde 92'si depreme dayanıklı değil." dedi.

Savunmasında "Şişli'deki kentsel dönüşüm sorununu çözecektik." ifadelerini kullanan CHP'li Şahan, "Yapamazsın dediler dava açtık. İnşallah tahliye olacağım görevimin başına döneceğim ve bu işi yapacağım." diye konuştu.