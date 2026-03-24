Fuhuş peşinde koşanlara ibretlik ders: Gittikleri adreslerde neye uğradıklarını şaşırdılar! Kamuoyu baskısı sonuç verdi! Sleepy’de LGBT destekçisi Gülben Ergen geri adımı Siyonist katiller emellerine ulaşacak mı? Suudi Arabistan ile BAE, İran'la savaşın eşiğinde! Hürmüz Boğazı yüzünden Türkiye’de gıda sorunu yaşanacak mı? En üst makamdan açıklama geldi! Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar! 3’ü Arap şeyhlerine aitti! Bodrum'daki 150 milyon dolarlık felakette kimlerin yatı yandı? 4.5 milyon Euro çarpıldı! Hortumcu Cem Uzan’ı koruyan Fransa belasını buldu Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi’nde oynamıştı Savaş öncesi ve savaş sonrası rakamlar ortaya çıktı! Enerji krizini anlatan en net tablo
Gündem Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı
Gündem

Erol Köse'nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı

Dün 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına neredeyse kimsenin katılmaması dikkat çekerken Köse’nin ablası Meral Kekeç gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü yapımcı Erol Köse, Maslak’taki binasının 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından kızı Dijan Nazlan Köse’ye teslim edildi.

Bugün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze törenine nereyse kimse katılmadı. Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, törende gözyaşlarına hakim olamayarak, “Canım gitti” diyerek feryat etti.

TATLISES ÇELENK YOLLADI

Törende İbrahim Tatlıses, Deniz Tuana, Esat Kaba, Bengü, Erol Evgin, Power Grup, Barış Müzik, İbrahim Ilgın, Sony Music Türkiye Özden Bora, Garaj Müzik, Murat Doğan, Pasaj Müzik ve Ferhat Göçer gibi isimler çelenk göndererek ünlü yapımcıya son veda mesajlarını iletti. Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Köse, müzik ve televizyon dünyasında geride derin izler bıraktı.

BEDDUA EDENLERE YAZIKLAR OLSUN

Cenazeye katılan Erol Köse'nin arkadaşı şarkıcı ve oyuncu Dora, ''Beddua edenlere yazıklar olsun. Starsanız Erol Köse sayesinde'' ifadelerini kullandı.

Köse’nin ''Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin'' dediği yapımcı Polat Yağcı da Erol Köse'nin cenaze törenine katıldı.  Sanat camiasından gelen tepkilere dair konuşan Yağcı, ''Bunlarla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bizim yaptığımız iş çok kaygan zemin olduğu için, iyi günde kötü günde çok fazla şey değişebiliyor. Herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum'' açıklamasını yaptı. 

İntihar mı kaza mı? Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti
İntihar mı kaza mı? Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti

Gündem

İntihar mı kaza mı? Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti

Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın
Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın

Aktüel

Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın

Cem Uzan'ın "Prensiydi", düşmanı oldu: Doktor Erol Köse kimdir?
Cem Uzan'ın "Prensiydi", düşmanı oldu: Doktor Erol Köse kimdir?

Biyografi

Cem Uzan'ın "Prensiydi", düşmanı oldu: Doktor Erol Köse kimdir?

Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!
Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!

Gündem

Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!

