Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı

Ünlü yapımcı Erol Köse, Maslak’taki binasının 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından kızı Dijan Nazlan Köse’ye teslim edildi.

Bugün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze törenine nereyse kimse katılmadı. Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, törende gözyaşlarına hakim olamayarak, “Canım gitti” diyerek feryat etti.

TATLISES ÇELENK YOLLADI

Törende İbrahim Tatlıses, Deniz Tuana, Esat Kaba, Bengü, Erol Evgin, Power Grup, Barış Müzik, İbrahim Ilgın, Sony Music Türkiye Özden Bora, Garaj Müzik, Murat Doğan, Pasaj Müzik ve Ferhat Göçer gibi isimler çelenk göndererek ünlü yapımcıya son veda mesajlarını iletti. Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Köse, müzik ve televizyon dünyasında geride derin izler bıraktı.

BEDDUA EDENLERE YAZIKLAR OLSUN

Cenazeye katılan Erol Köse'nin arkadaşı şarkıcı ve oyuncu Dora, ''Beddua edenlere yazıklar olsun. Starsanız Erol Köse sayesinde'' ifadelerini kullandı.

Köse’nin ''Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin'' dediği yapımcı Polat Yağcı da Erol Köse'nin cenaze törenine katıldı. Sanat camiasından gelen tepkilere dair konuşan Yağcı, ''Bunlarla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bizim yaptığımız iş çok kaygan zemin olduğu için, iyi günde kötü günde çok fazla şey değişebiliyor. Herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum'' açıklamasını yaptı.