

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyarbakır’da baraj kapakları açıldı! Valilikten "su baskını" uyarısı geldi!

Diyarbakır genelinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası doluluk oranı artan barajlarda kontrollü tahliye işlemleri başlatıldı. Pamukçay ve Başlar barajlarının ardından Ambar ve Kuruçay barajları için de her an kapakların açılabileceği bildirildi.

Diyarbakır'da, Pamukçay ve Başlar barajlarından başlatılan kontrollü su tahliyelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlarda yüksek akımların meydana gelebildiği ve bu nedenle zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.

 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilmiş olan Başlar ve Pamukçay barajlarında dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Aynı istikamette bulunan Ambar ve Kuruçay barajlarında da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir.

 

Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki vatandaşların, yapılacak duyuruları dikkate alması, baraj ve göl alanına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazisi, bağ, bahçe, geçici barınak gibi yerlerde tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Mustafa

Bütün Belediyeler yağmur sularını arıtmadan denize ulaştırmayın dere nehir ve atık suları denize ulaştırmayın. Dere nehirleri derinleştirin  genişletin daraltmayin derinleştirin . Belediyeler iş makinalarını çürütmeyin göl yataklarındaki çıkan  çamur doğal gübreli saf topraktır. Derinleşmiş Dere göl nehir yatağında daha çok tatlı su birikir. Derinlestirin, genişletin sakın daraltmayın.! derinleştirin, Arıtılmış şehir sularını kuruyan veya kurumaya yüz tutmuş göllere obruklara pompalayıp denizleri arıtılmamış şehir yağmur suları ve kanalizasyon sularını denize ulaştırmayın. Yağmur suyunu yapay göller ile, hgeniş dere ve nehir yatakları ile karada tutun. Karada kalan bizim denize ulaşan bizim değildir. nehir ve derelerin denize ulaştığı yerde derinleştirin denizi iç kısımlara karaya doğru gelmesini sağlayın ki köprüler yıkılmasın, denize atılan çöpleri deniz insanlığın yüzüne çarpar kıyılara atar.
