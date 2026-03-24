Körfez'de kanlı tezgah! İşgalci ABD ve yandaşları bölgeyi ateş çemberine alıyor!

Irak toprakları, sömürgeci güçlerin ve bölgedeki taşeronlarının kanlı hesaplaşmasına sahne olurken, Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yükselen feryat, egemenliğin nasıl ayaklar altına alındığını bir kez daha tescilledi. Enbar’da Haşdi Şabi mevzilerine ve Musul’da Müslümanların savunma kalelerine yönelik düzenlenen saldırılar, İslam coğrafyasını istikrarsızlaştırmak isteyen şer odaklarının gerçek yüzünü ortaya koydu.

Irak Cumhurbaşkanlığı, Haşdi Şabi ile Peşmerge güçlerini hedef alan saldırıların ülke egemenliğine ve güvenliğine açık ihlal olduğunu belirterek şiddetle kınadı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Enbar'da Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanı ve beraberindekilere, Musul'da Haşdi Şabi ofisine ve ülkedeki diğer vilayetlere düzenlenen saldırılara ilişkin derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırıların ülkenin egemenliğine açık bir ihlal ve güvenlik ile istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Ayrıca, Peşmerge güçlerini hedef alan ve bazı mensuplarının hayatını kaybetmesine, diğerlerinin ise yaralanmasına yol açan saldırının şiddetle kınandığı ve lanetlendiği belirtildi.

Irak'ın Enbar vilayetine düzenlenen ABD hava saldırısında, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'nin 15 mensubu hayatını kaybetmişti.

Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınındaki Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıda ise 6 Peşmerge yaşamını yitirmiş, 30 Peşmerge yaralanmıştı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

