Mutfak tüpünden 8 kilo 300 gram metamfetamin çıktı
Ağrı’da İran’dan gelen TIR’da mutfak tüpüne gizlenmiş 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Ağrı’da sınırdan giriş yapan bir TIR’da yapılan aramada dikkat çeken bir yöntem ortaya çıktı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında, İran'dan Türkiye’ye giriş yapan TIR ve dorsesinde arama yapıldı. Narkotik köpeğin tepki verdiği mutfak tüpünün altını açan polisler, içindeki 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.R., 'Uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.