İran vurdu! İsrail'de siren sesleri
İran siyonist rejimi hedef alan bir misilleme başlatmasının ardından işgal edilmiş toprakların Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesinde sirenler çaldı.
İşgal ordusundan yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nden füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran misillemesinin ardından siyonist rejimin güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.
KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ
İşgal altındaki Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesi üzerine güçlü patlama sesi duyuldu.
Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, İran'dan 10 saatten fazla bir süre sonra ateşlenen füzelerin engellendiğini, parçalarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.
Siyonist rejimin sözde acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, kendilerine herhangi bir isabet veya yaralanma bilgisinin ulaşmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını duyurdu.
İRAN'DAN MİSİLLEME OPERASYONLARI
İran , siyonist rejimin kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD’nin bölge ülkelerindeki üslerine misilleme operasyonlarında bulunduğunu bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve siyonist rejime yönelik misillemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 77. dalgasında siyonist rejimin kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD’nin bölgedeki üslerine misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.
"Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri kullanıldı
Saldırılarda, "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada "Aldatıcı ABD Başkanının çelişkili davranışları, savaş cephesini ihmal etmemize ve acımasız düşmana karşı mücadeleyi bırakmamıza neden olamaz, çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump'ın psikolojik operasyonları açığa çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA