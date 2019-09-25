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MHP'li Büyükataman'dan Akşener'e çok sert sözler: Sen aslında yoksun!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert sözlerle yüklendi. Büyükataman, "Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel' dahi değildir. Özetle, sen aslında yoksun" dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:31
MHP'li Büyükataman'dan Akşener'e çok sert sözler: Sen aslında yoksun!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bugün yazılı bir açıklama yaptı. Büyükataman, söz konusu açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri eleştirdi.

Akşener'in 'Türkiye'yi 2023 ve 2053 hedefleriyle önce 'lider ülke', sonra 'süper güç' yapma ülküsü doğrultusunda bir yol izleyen, hiçbir pazarlığın içerisinde yer almayan MHP'ye 'küçük ortak' dediğini' hatırlatan Büyükataman, şöyle devam etti:

"MHP'ye 'küçük ortak' diyerek, CHP kapısında belediye başkan yardımcılığı dilendiği gerçeğini değiştiremez. Her gün bir başka ilde ve ilçede CHP kapısına bırakılan siyah çelenkler, belediye meclis üyelerinin tutumuna dair rezillikler gündemi meşgul ederken MHP'yi bir pazarlık içerisinde gösterme gayretleri kendi pisliğini başkasına atma psikolojisinden başka bir şey değildir."

"Tavsiyemiz siyaset sahasını terk etmesi"

Büyükataman, Akşener'in, "CHP ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum" sözleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söyleyerek samimiyetsizlik rekoru kıran 'küçük hanım'a tavsiyemiz yeterince kirlettiği siyaset sahasını bir an önce terk etmesi. Milliyetçi Hareket'le yatıp Milliyetçi Hareket'le kalkmasından kendisine bir fayda doğmayacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda millî ülküleri gerçekleştirmek için koşar adım yürümektedir. Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel' dahi değildir. Özetle, sen aslında yoksun."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:31
  1. İYİ Parti
  2. Meral Akşener
  3. MHP
  4. İsmet Büyükataman
  5. CHP
  6. HDP

YORUM YAZ

  • Merhaba Merhaba 4 dk önce
    Kuyruk sallayanlar da, kuyruğu tutuşanlar da, erken seçime kadar vekilliğin tadını çıkarsınlar. Zira Davutoğlu, MHP ve İP'i ham yapıp yiyecek. Haberleri olsun istedim.
  • HACI HACI 7 dk önce
    Vekilin dediklerinin altına imzamı attım gitti. Gerisi... kervan yürür
  • ülkücüülkücü17 dk önce
    Yeni partilerin kurulacak olmasıyla Mhp'nin oyu yüzde 5-6 civarında çirkeflikleri ondandır.

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