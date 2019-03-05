MHP’li Büyükataman: "Kılıçdaroğlu’nun CHP’sine oy verecek ülkücü yok"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "’Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyen Kılıçdaroğlu’nun CHP’sine oy verecek bir ülkücü yoktur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ülkücü kardeşlerim CHP’ye oy verecek" ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu. 31 Mart yaklaştıkça CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosunun yeni bir üslupsuzlukla, yeni bir saçmalıkla karşılarına çıktıklarını belirten Büyükataman, 31 Mart akşamı sandıktan çıkacak olan sonucu şimdiden gören Kılıçdaroğlu’nun bu panik haliyle ne söylediğini pek bilmediğini ifade etti.

Büyükataman, 27 Şubat tarihinde CHP Hopa İlçe Başkanlığından yapılan "Hopa ittifakı aday tanıtım etkinliğinde protokol ve misafirler anons edilirken ittifak bileşenlerinden HDP il başkanı ve heyetinin anonsu sırasında, özensizlik ve diyalog eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanmıştır" açıklamasını anımsattı. Buna rağmen "HDP ile ittifak yapmadık" diyerek gerçekleri gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu ile hiçbir ülkücünün kardeş olamayacağını vurguladı.

"Halkı galeyana getirmesi"

Büyükataman, "Ülkücünün kırmızı çizgisi vatandır, millettir, bekadır. ’Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyen Kılıçdaroğlu’nun CHP’sine oy verecek bir ülkücü yoktur. Bir ülkücü mesela terörist başı Apo’nun posterleri önünde demeçler veren, devlete kendince meydan okuyan Alper Taş gibilere ya da HDP mitinginde HDP’nin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyleyen, 220 ülkücünün idamını isteyen, işkenceci babasıyla gurur duyan Tunç Soyer’e mi oy verecek? Ya da bir ülkücü, CHP listelerinden seçime giren HDP’li belediye meclis üyesi adaylarına mı oy verecektir" sorularını yöneltti.

Büyükataman, her seçim öncesi seçimlerin güvenliğini sorgulayan, her seçimin ardından halkı tahrik edip kendisi ortalıkta gözükmeyen CHP yönetiminin demokrasinin bir aracı olan seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyerek halkı galeyana getirip toplumu iç huzursuzluğa ve hatta kalkışmaya yönlendirmesinin demokrasiden nasibini alamadığının göstergesi olduğunu aktardı. Büyükataman, "Demokrasi ve özgürlükler konusunda sicili oldukça bozuk olan, demokrasiyi terör örgütlerinin siyasi uzantılarına alan açmak olarak gören CHP; etkin pişmanlıktan faydalanıp cezasının affedilmesi için uğraşacağına Türk milletinin gözünün içine baka baka hatalı fiilinde ısrar etmektedir. Ne mutlu dostunu, düşmanını tanıyanlara, ne mutlu yatağında akan ırmaklara" ifadelerine yer verdi.