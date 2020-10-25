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Siyaset MHP’li Büyükataman: CHP’nin seçim çığırtkanlığı fiyasko
Siyaset

MHP’li Büyükataman: CHP’nin seçim çığırtkanlığı fiyasko

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Ağustos ayında hatırlanacağı üzere ‘Benim ya da bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı yok’ diyen, eylül ayında ‘Seçimler 2023’te olacak, bugünden cumhurbaşkanı adayı tartışması yapmak gereksiz’ diyen Kılıçdaroğlu’nun ekim ayında erken seçim çığırtkanlığı yapması tam bir fiyaskodur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:03:00 -
MHP’li Büyükataman: CHP’nin seçim çığırtkanlığı fiyasko

Balıkesir’de konuşan Büyükataman, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Aklına kim girdi? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun sürekli olarak ‘Dip dalga geliyor’ dediği dip heves edilen sokak olayları mıdır? Öyle ise iyi bilinmelidir ki; Yunan’ın boyladığı denizin dibi, hendekçilerin gömüldüğü hendeğin dibi, FETÖ’cülerin uğradığı zindanın dibi emin olsunlar ki mumla aranacaktır.”

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