MHP’li Büyükataman: CHP’nin seçim çığırtkanlığı fiyasko

Balıkesir’de konuşan Büyükataman, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Aklına kim girdi? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun sürekli olarak ‘Dip dalga geliyor’ dediği dip heves edilen sokak olayları mıdır? Öyle ise iyi bilinmelidir ki; Yunan’ın boyladığı denizin dibi, hendekçilerin gömüldüğü hendeğin dibi, FETÖ’cülerin uğradığı zindanın dibi emin olsunlar ki mumla aranacaktır.”