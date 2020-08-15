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Gündem

MHP'li Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı MHP'li Evren Evrim Özdemir, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özdemir, vatandaşlardan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını rica etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 17:26:00 -
MHP'li Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı MHP'li Evren Evrim Özdemir, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"Rica ediyorum"

Açıklamasında vatandaşlara koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan Başkan Özdemir, şunları yazdı:

"Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin"

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