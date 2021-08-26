MHP'li başkandan Meral Akşener'e FETÖ tepkisi!

MHP Buharkent İlçe Başkanı Mustafa Çakır, Aydın’ın İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşay Engin Özcan’ı eleştirdiği paylaşımında, Meral Akşener hakkında "FETÖ’nün metresi" ifadesini kullandı.

İYİ Partili başkandan MHP'li isme ziyaret

İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Kuşadası eski İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ı ziyaret etti. MHP’li eski başkan Bayraktar, Özcan’ın ziyareti esnasında çekilen fotoğrafları, “Abimiz, dostumuz, güzel insan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, arkadaşlarıyla mekanımıza şeref verdiler. Var olsun” notuyla paylaştı.

'Ülkücü şehit kardeşi ol, sonra davanı sat'

MHP Buharkent İlçe Başkanı Çakır, Bayraktar’ın paylaşımının altında Kürşat Engin Özcan’ı eleştirdiği bir mesaj yayımladı. Akşener için 'FETÖ'nün metresi' ifadesini kullanan Çakır, "Altı yıl MHP ilçe başkanlığı yap, belediyenin avukatlığını yap, ülkücü şehit kardeşi ol, ondan sonra bütün bu öğrendiklerinle FETÖ’nün metresinin peşine takıl, davanı sat yok öyle abi dost güzel insan hain haindir bi dönemlikti o da kalmadı zaten” dedi.

"Bu ziyareti polemik konusu yapacak değiliz"

Çakır'ın yorumunun ardından açıklama yapan MHP eski İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, "Arkadaşlar bize gelen herkes tanrı misafiridir, bizim kapımız herkese açıktır. Kürşat Başkan da abimizdir, dostumuzdur. Bu ziyareti polemik konusu yapacak değiliz. Dediğimiz gibi bizim kapımız da, gönlümüz de herkese açık. Kürşat Başkana ve bizi ziyaret eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili başkan sert sözlerle eleştirdi

İYİ Parti Buharkent İlçe Başkanı Serdar Kocakaya, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çakır’ın Meral Akşener hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Çakır'ı ağır sözlerle eleştiren Kocakaya, "İYİ Parti Genel Başkanımın FETÖ terör örgütü ile en ufak bir bağlantısının olmadığı açıktır. Genel Başkanım Meral Akşener’in dediği gibi, 'FETÖ bağlantımı ispatlamazsanız şerefsizsiniz'. İspatlayın, şerefsiz şerefsiz gezmeyin. AK Parti ve minik ortağı partilerinin eridiğini, oy kaybettiğini görenler, ahlaklarını denetim altına almayanlar, öfke ve nefretten beslenenler, bu alçak üslupla abuk sabuk konuşabilmektedirler." dedi.