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MHP’li Başkan, AK Partililerle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Salihli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:15
MHP’li Başkan, AK Partililerle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Salihli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek bayramlaştı.


Salihli Belediye Başkanı MHP’li Zeki Kayda, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Salihli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek,AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetimi ile bayramlaştı.


AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Kayda, ilçe binasına gelen partililerin tek tek bayramını kutladı. Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, törene katılan tüm partililerin Kurban Bayramını tebrik etti.


Cumhur İttifakı’nın Salihli’de yerel seçimlerden zaferle çıktığını belirten Başkan Kayda, Salihli’de artık yeni bir dönemin başladığını ifade ederek hükümetin gücü ile birlikte ilçenin daha büyük yatırımlara kavuşacağını söyledi. Başkan Kayda, “Başta Cumhur İttifakı’nın kurucuları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere Milliyetçi Hareket Partimiz ile AK Parti’ye gönül veren tüm partililerimizin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve uzun ömürler dilerim” dedi.


AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de, törene katılan herkesin bayramını kutladı. Bilen, “Cumhur İttifakı’nın temsilcisi olarak yeni bir dönemin başladığı Salihli’nin daha fazla yatırım alması noktasında Ankara’dan destek olup bütün işlerin takipçisi olacağız. Hükümetimizin gücünü ve desteğini alarak Salihli’mize Belediye Başkanımız ile birlikte en iyi hizmetleri kazandıracağız. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ederim” dedi.


AK Parti İlçe Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve oda başkanları ile partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:15
  1. doğa

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