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MHP’li başkan adayı Bıyık başkanlığı istiyor

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a genel merkezden ve Düzce il teşkilatından tam destek gelmeye devam ediyor.

22 Mart 2019 Cuma 13:48
MHP’li başkan adayı Bıyık başkanlığı istiyor

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a genel merkezden ve Düzce il teşkilatından tam destek gelmeye devam ediyor.


31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri kapsamında çalışmalarını yoğun tempo ile sürdüren MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Evsiz Depremzedeler Kooperatifini ziyaret ederek kooperatif faaliyetleri ve yapımı devam eden konutlar hakkında bilgiler aldı. Ardından programına MHP Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte Kültür Mahallesinde ev ziyareti ile devam etti. Gündüz programını tamamlayan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık akşam programı olarak kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.


Aziziye Mahallesinde yer alan kahve programına partinin MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Milletvekili Ümit Yılmaz,İl Başkanı İlhami Caboğlu, Meclis Üyesi Adayları ve partililer tam kadro katıldı.


Yahyalar Mahallesinde bulunan iki kahve ziyareti daha gerçekleştiren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık son olarak Körpeşler Mahallesi sakinlerine Beyaz Saray da seslendi.


Başkan Adayı Erdoğan Bıyık kahve programlarında yaptığı konuşmada, “Düzce’de üretken belediyeciliği benimsetmek, üretken belediyeciliğin gereksinimlerini yerine getirmek için yola çıktık. Düzce için el ele diyerek çıkmış olduğumuz hizmet yolunda siz değerli hemşerilerimden destek istiyorum” şeklinde konuştu.


MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ise Köprüden sonraki son çıkış Erdoğan Bıyık diyerek Düzcelilerden destek istedi. Alperen, “Düzce’de Milliyetçi Hareket Partisine ve Erdoğan Bıyık’a karşı çok büyük bir ilgi olduğunu görüyorum. Sürekli sizlerle bir arada oluyoruz ve bu zamana kadar hiç kimseden MHP’ye oy vermeyeceğim, kesinlikle oy vermeyeceğim kelimesini duymadım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:48
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