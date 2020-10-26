MHP’li Ayhan: Türkiye'de PKK ve FETÖ enfekteli siyasiler var

Partisinin Çorum İl Kongresi’nde konuşan Ayhan, şöyle devam etti: “Cihanı alem biliyor, bunları biliyoruz. Ben geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi için ‘HDP’den ilik nakli yapıyorlar’ dedim, zıpladılar. Geçen hafta dedim ‘Bu yeni CHP, GDO’lu’. Şimdi de buradan söylüyorum, CHP, baktığınız zaman bütün bunların ötesinde, mutasyona uğramış, orijinalinden ayrılmış bir siyasi kurumsal yapı olarak devam ediyor. Türk siyasetinin zehirlenmesine de mihmandarlık, öncülük yapıyor. Biz parti olarak lidere bağlılığımızı göstereceğiz.”