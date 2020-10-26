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Siyaset MHP’li Ayhan: Türkiye'de PKK ve FETÖ enfekteli siyasiler var
Siyaset

MHP’li Ayhan: Türkiye'de PKK ve FETÖ enfekteli siyasiler var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, “Ülkemizdeki mevcut siyasi durumu gözden geçirdiğiniz zaman, Türkiye’de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz. Zehirleniyor, virüs veriliyor, mikrop veriliyor, siyaset enfekte ediliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:29:00 -
MHP’li Ayhan: Türkiye'de PKK ve FETÖ enfekteli siyasiler var

Partisinin Çorum İl Kongresi’nde konuşan Ayhan, şöyle devam etti: “Cihanı alem biliyor, bunları biliyoruz. Ben geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi için ‘HDP’den ilik nakli yapıyorlar’ dedim, zıpladılar. Geçen hafta dedim ‘Bu yeni CHP, GDO’lu’. Şimdi de buradan söylüyorum, CHP, baktığınız zaman bütün bunların ötesinde, mutasyona uğramış, orijinalinden ayrılmış bir siyasi kurumsal yapı olarak devam ediyor. Türk siyasetinin zehirlenmesine de mihmandarlık, öncülük yapıyor. Biz parti olarak lidere bağlılığımızı göstereceğiz.”

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