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MHP’li Aydın: “CHP zihniyeti ile Bayraklı 10 yıldır aynı”

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın, CHP’nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal’ın vaatlerine tepki göstererek, "Bayraklı’yı Paris yapacakmış.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
MHP’li Aydın: “CHP zihniyeti ile Bayraklı 10 yıldır aynı”

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın, CHP’nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal’ın vaatlerine tepki göstererek, "Bayraklı’yı Paris yapacakmış. 10 yıldır yeni mi uyandınız? Bizce gölge etmeyin, düşün Bayraklı’nın yakasından da Bayraklı Bayraklı olarak kalsın" dedi.


CHP’den Bayraklı Belediye Başkanlığına aday olan Serdar Sandal’ın seçim vaatlerine karşı MHP’den tepki geldi. "10 yıldır bayraklıyı yöneten CHP zihniyetinin sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması pişkinliktir" diyen MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın, "İzmir’in en genç en güzel ilçesinde yaşıyoruz fakat CHP belediyeciliği yüzünden 10 yıldır Bayraklımızın sırtına hançer vuruluyor. Biri bize anlatsın Bayraklı’da 10 yıldır ne değişti? CHP belediyeciliği ilçemize ne gibi katkılar sağladı?” sorusunu sordu.


MHP’li Aydın, "Biz Bayraklı’da yaşıyoruz, CHP anlayışının neler yaptığını da yapmadığını biliyoruz. Yeni aday Sandal, eğer bir söz söyleyecekse ilk önce kendisinden önce görev yapan belediye başkanına söylemelidir. İlçemizin geleceğini karartan onların anlayışı ve uygulamalıdır. Bir de kalkmış ’Bayraklı’yı Paris yapacağım’ diyor. Hayrola sayın Sandal yoksa CHP belediyeciliğinin iflas ettiğini, CHP belediyesinin Bayraklı’ya on yıldır hiçbir şey katmadığını sen de mi itiraf ediyorsun? Açık konuşun da herkes öğrensin" dedi.



"Bayraklımız için Ali Aslan diyoruz"


"Bizce siz Bayraklı’nın yakasından düşün de ilçemiz özüne uygun projelerle dünyaya örnek olsun" diyerek açıklamasını sürdüren Aydın, şöyle devam etti:


"Size kısaca ifade ediyorum; zaman dolmuş Bayraklı’yı ne hale getirdiğiniz bütün hemşehrilerimiz tarafından görülmüştür. Ülkücüler sizin zihniyetinizi de, tıynetinizi de çok iyi bilmektedirler. Onların bir tek oyu bile size gelmez. Oyumuz ittifak adayımız Ali Aslan’ındır. Kadrolarımızla ve tüm mensuplarımızla dünya şehri olacak Bayraklımız için Ali Aslan diyoruz. Bu nokta da desteğimiz de inancımız da tamdır. Cumhur İttifakı ve bizim inancımızdır. Sandal, adalet arıyorsa önce CHP belediyeciliğinin Bayraklıya ne yaptıklarını sorgulasın."

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
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