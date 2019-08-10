0553 313 94 23

MHP’li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe gezilerine Kuluncak ilçesi ile devam etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
MHP’li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe gezilerine Kuluncak ilçesi ile devam etti. Kuluncak’ta, Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve Kaymakam Okan Daştan’ı ziyaret eden Avşar ilçe halkıyla da bir araya geldi.


Kurban Bayramı öncesi ilçe gezilerini sürdüren MHP Malatya İl Başkanı Avşar, Kuluncak’ta bazı temaslarda bulundu. Ziyaretlerin ilkini MHP İlçe Başkanlığına yapan Avşar, burada teşkilat üyelerinin Kurban Bayramını kutlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin bir dünya lideri olduğunu ifade eden Avşar, “Bizlerde diyoruz ki, yolun yolumuzdur, sözünüz sözümüzdür’ ifadelerine yer verdi. Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarını anımsatan Avşar, “Liderimiz Parti Genel Merkezinde yapmış olduğu basın toplantısında aynen şunları söylemiştir.’İP’in 4.Olağanüstü Kongresi’nde çarşaf liste dediler, demokrasi dediler, ayarlanmış ve planlanmış anahtar listeyi 239 kişinin içine özenle ve kurnazca yerleştirdiler. Ülkücüler dışlandı, Ülkücüyüm diyenler yok sayıldı. İP’in Başkanı Türk milletine yalan söyledi, delegelerini yüzsüzce aldattı. Demokrasi değil demogoji sahneye çıktı. İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, arızalıdır, sakıncalıdır, Kandil ve Pensilvanya’nın ileri karakoludur. İP Başkanı’nın Ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle kokuşmuşluktur. Bununla birlikte Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. ’ Evet bizlerde diyoruz ki, Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. Ülkü Ocakları’ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır" ifadelerini kullandı.


Daha sonra MHP Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz’i makamında ziyaret eden Avşar, Kuluncak halkına hizmet için her zaman belediyenin yanında olduklarını söyledi. Başkan Avşar, "Yerel seçimlerde Başkanımız, İlçe teşkilatımız var gücü ile kol kola, omuz omuza tek yumruk olarak çalıştılar. Ve bunun meyvesi olarak da Cumhur İttifakında Erhan Başkanımız Belediye Başkanı oldu. Başkanımızın hizmetlerine tüm hızıyla devam edeceğine, başlayacağına inancım tamdır. Ve bizler Milliyetçi Hareket mensupları olarak her zaman başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.


Avşar daha sonra Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan’ı MHP Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Yeşilyurt Belediyesi Belediye meclis üyesi Burhan Kılıç ve partililer ile birlikte makamında ziyaret etti. Burada Kaymakam Daştan ile bir süre Kuluncak ilçesi ile ilgili sorunlar ile ilgili istişare etti. Avşar Kuluncak ziyaretini son olarak esnafları gezerek sona erdirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin törenleri ecdadımızdan kalan milli bir miras
    1. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    2. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    3. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    4. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    5. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    6. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    7. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    8. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    9. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    10. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    11. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    12. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    13. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    14. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    15. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    16. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    17. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    18. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    19. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    20. Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı..
    21. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ..
    22. Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram..
    23. Mezarlıklara ücretsiz servis,..
    24. Türkiye'den BM'nin Libya'da ateşkes..
    25. MHP’li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu
    26. Elazığ’da Arife günü mezarlıklarda..
    27. Dışişleri Bakanlığından, Libya’daki..
    28. "Toksoplazma paraziti, gebelerde..
    29. Bakanlıktan yüzme yardımcısı ürünler..
    30. ABD’de yaşanan katliamların sırları
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz