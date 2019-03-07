0553 313 94 23

MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert tepki

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan’a sert tepki göstererek, PKK ve YPG’yi terör örgütü olarak görüp görmediğini sordu.

07 Mart 2019 Perşembe 12:59
MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert tepki

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan’a sert tepki göstererek, PKK ve YPG’yi terör örgütü olarak görüp görmediğini sordu.


MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, düzenlediği basın toplantısında DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan’a sert tepki gösterdi. Atay, Celal Doğan’a cevaplaması için bazı sorular sordu. Atay, Doğan’a PKK ve YPG’yi terör örgütü olarak görüp görmediğini sordu. Bu soruların cevabını beklediğini belirten Atay, "Celal Doğan PKK ve YPG bir terör örgütü mü, PKK’lılar terörist midir, yoksa gerilla mı? Abdullah Öcalan terör örgütü lideri midir? Bunların cevabını bekliyorum” dedi.



“YPG kendi toprağını savunuyor dedin”


Milletvekili Sermet Atay, Celal Doğan’ın bir televizyon programda YPG için ‘onlar kendi toprağını savunuyor’ dediğini de hatırlatarak, "Celal Doğan bir televizyon programında YPG ile ilgili ‘onlar kendi topraklarını koruyor’ dedi. Oradaki YPG’yi Kurtuluş Savaşı’nda toprağını savunanlarla aynı kefeye koyuyor. Celal Doğan sen dağda ölen teröriste terörist diyemeyen birisin” şeklinde konuştu.



Celal Doğan kirlenmiş ismini temize çıkarmaya çalışıyor”


Celal Doğan’ın kirlenmiş ismini temize çıkarmaya çalıştığını ifade eden Atay, “Celal Doğan’ın buradan aday olmasının tek gayesi PKK ile kirlenmiş ismini temize çıkarmaya çalışıyor. Bunda başarılı olamayacaksınız” ifadelerini kullandı.



Ejder Demir’e eleştiri


Milletvekili Atay, Ejder Demir’i de eleştirerek, Millet İttifakı Adayı Ejder Demir’in İYİ Parti ile ilgili söylemlerinin ortada olduğunu ifade etti.



“Gaziantepspor’u 2 milyon dolara verdi”


Atay, Celal Doğan’ın Gaziantepspor’u 2 milyon dolar burcu karşılığında Kızıl ailesine verdiğini de belirterek, "Gaziantepspor’u sevdiğini iddia edenler Gaziantepspor’u 2 milyon dolara verdi. Doğan Gaziantepspor’u dünürüne olan 2 milyon doların ödemesi karşılığında Kızıl ailesine verdi. 15 senedir neredeydin. Şimdi gelmiş siyaset yapıyorsun. Sen siyaseti terör örgütünün siyasi uzantısında yapıyorsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da 3’ü kadın 8 satıcı adliyeye sevk edildi
    1. Bursa’da 3’ü kadın 8 satıcı adliyeye..
    2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    3. Aliağa ve çevresindeki antik kentler..
    4. Bouteflika’nın adaylığını engelleme..
    5. Alper Taban çarşı esnafıyla bir araya..
    6. AK Parti’li Gülaçar: Kapı tamam sıra..
    7. Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve..
    8. TKDK’den 250 milyon euroluk hibe desteği
    9. Oğlu tarafından öldürülen kadın..
    10. Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi..
    11. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Türk..
    12. Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta..
    13. Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini..
    14. Bitigen’e yeni görev
    15. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    16. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    17. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    18. Papağanları ilaçla bayıltıp kaçak..
    19. Bitki özlerinden kimyasal madde..
    20. Kilis'te terör operasyonu
    21. Şanlıurfa'da kavgalı aileler..
    22. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    23. İtirafçı eski üsteğmenin cezası 9..
    24. Kapadokya’da yıkım çalışmaları devam..
    25. AK Parti’li Gülaçar’dan uzun mesai
    26. Başkanlara 19 Mayıs Mahallesi’nde..
    27. FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi..
    28. Vali Yazıcı’dan, 8 Mart Dünya Kadınlar..
    29. Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu..
    30. ’Göbeklitepe’de kadının ışığı’..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti