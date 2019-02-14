MHP’li Akın, Aydın’da esnaflarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Mesudiye Mahalle’si ve Batı Gazi Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar Akın’a sıkıntılarını ve isteklerini aktardı.

Akın’a ziyaret esnasında MHP İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi eşlik etti.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın “Efeler ilçemizde esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Bizler önce insanımızı dinlemeyi, anlamayı ve onlardan aldığımız bilgiler ile ihtiyaçları olan hizmetleri sunmayı istiyoruz. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren Efeler’de hizmet atağına geçeceğiz. Mesudiyeli esnaf ve vatandaşlarımıza bizlere göstermiş oldukları sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.