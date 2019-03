MHP’li Akçay: Cumhur ittifakı Türkiye'nin ufkunda yıldız gibi parlamaktadır

Manisa’daki seçim çalışmaları kapsamında Salihli’yi ziyaret eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “ 2014 Mart ayında o dönem Belediye Başkan adayımız olan Zeki Kayda ile Mersinli mahallemizde sizleri ziyaret ederek adayımıza destek istemiş ve verdiği tüm sözleri yerine getireceğini söylemiştik. Bugün verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş olarak huzurunuzdayız. Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı olarak 17 ilçemizde ve Manisa Büyükşehirde 31 Mart akşamındazafere ulaşacağız.” dedi.

31 Mart Sadece Belediye Başkanlığı Seçimi Değildir.

31 Mart seçimlerinin sadece belediye başkanlığı seçimi olmadığını söyleyen MHP’li AKÇAY, “ 31 Mart seçimleri sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Çünkü 24 Haziran seçimlerini kaybeden zillet ittifakının başkan ve sözcüleri daha o günün akşamında‘ 24 Haziran’da başarılı olmadık. Ama 31 Martta, 24 Haziran seçimlerinin rövanşını alacağız’ demeye başlamıştır. Fakat zillet ittifakını oluşturanlar bunu milletin huzurunda yiğitçe, mertçe, delikanlıca yapmıyorlar. Birlikte fotoğraf vermekten korkuyor, çekiniyorlar. HDP’yi merkez aldıkları bu ittifakı milletten saklıyorlar. Çünkü suç işliyorlar. Kabahatli, mahcup ve ezikler.” dedi.

Cumhur İttifakı Vatan ve Millet Sevdalılarının Birlikteliğidir

Cumhur ittifakının vatan ve millet sevdalılarının birlikteliği olduğunu söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önce ülkem ve milletim sonra partim diyerek Cumhur İttifakını kurmuştur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bütün yurt sathında kenetlenerek Cumhur ittifakı için bir ve beraber olarak hareket etmektedir. Cumhur İttifakı yalnız bir seçim işbirliği değildir. Cumhur İttifakı önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen vatan ve millet sevdalılarının, milli iradenin, sağduyunun birlik ve beraberliğidir.Cumhur ittifakı; milletimiz, ülkemiz ve bekamız için yapılan işbirliğidir, beraberliktir, ittifaktır. Anayasa değişikliğini bunun için birlikte yaptık. 15 Temmuz’a bunun için birlikte karşı çıktık. 7 Ağustos Yenikapı Ruhunu bunun için tesis ettik. 24 Haziran seçimlerini bunun için birlikte yaptık. 31 Mart seçimlerini ve bundan sonraki tüm faaliyetleri de aynı ruhla Cumhur İttifakının hukukunu, dilini, uslübunu, tarzını koruyarak yerine getireceğiz. Cumhur ittifakının asla siyasi Parti çıkarına yönelik en küçük bir pazarlığı hesabı kitabı yoktur. Bir tek sevdamız vardır. Milletimiz ve ülkemizi daha yükseklerde daha güçlü ve daha mutlu yapmak ve bütün tehlikeleri bertaraf etmektir. Kaç bakanlık alacaksınız, karşılığında ne verdiniz gibi tuhaf tuhaf sorular soruyorlar. Çünkü bunlar sadece kendi çıkarlarını, parti çıkarlarını düşünüyorlar. Siyaset sadece Parti çıkarları için mi yapılır. Vatanını, milletini, devletini düşünen evlatlar yok mudur bu ülkede? Tabi ki vardır. Cumhur İttifakı bunun için vardır.” dedi.

Ülkemiz Beka Tehdidiyle Karşı Karşıyadır.

Türkiye’nin beka tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “ ABD Başkanı açık açık Türkiye ekonomisini çökertiriz diyor. Bu bir beka tehdidi değil midir? Güya bize dost görünüp yıllardır güya ittifak yaptığımız ülkenin devlet başkanı ve sözcüleri hergün bizi tehdit ediyorlar. Sürekli ülkenin bölünmüş haritalarını sağda solda televizyonlara veriyorlar. 23 bin tır ağır silah ve mühimmatı Suriye’nin kuzeyindeki PKK ve YPG örgütüne verdiklerini söylüyorlar. Kılıçdaroğlu ne diyor: ‘YPG terör örgütü değildir, bize saldırmaz, beka tehlikesi yok.’ diyor. Türkiye’nin beka tehdidi vardır. Her zaman olmuştur. Ancak özellikle son yıllarda bu tehdit ve tehlikeler artmıştır. Çünkü Türkiye baş eğmiyor, dik duruyor. Akdeniz’de Kıbrıs’ın etrafında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yakın geçmişle mukayese edecek olursak Birinci ve ikinci Dünya savaşı öncesindeki belirsizlikler yaşanıyor. Dünyamızda ve bölgemizde her an her şey olabilir. O zaman ne yapacağız. Milli tarih şuuruyla birliğimizi, beraberliğimizi çok güçlü kılacağız. Bizim başımıza ne felaketler, badireler, sıkıntılar gelmişse bunların birkaç bir sebebi vardır. Birinci sebebi ülkeyi yöneten veya yönetme iddiasında olan iktidar ve muhalefet liderlerinin uzlaşamaması, siyaseti kör dövüşü, düşmanlık haline getirmesidir. Vatan kayıplarına, devlet kayıplarına neden olmuştur.”dedi.

Cumhur İttifakı Türkiye’nin Ufkunda Yıldız gibi Parlamaktadır

Türk Milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimine milli birlik ve beraberlik ruhuyla karşı çıktığını söyleyen MHP’li Akçay, “ Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişiminden uçurumun kenarından dönmüştür.Bu hain darbe girişiminde CHP ilk gün rüşveti kelam türünden karşı çıkar gibi görünmüştür. Ancak iki-üç gün sonra başka telden konuşmaya başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti oylarıyla 20 Temmuz tarihinde TBMM’de olağanüstü hal ilan edilmiştir. CHP, İP ve HDP 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini darbe olarak görmemiştir.Darbecilerle için PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele için çıkarılan OHAL’i darbe kabul etmiştir. Yani bugüne kadar CHP, HDP ve İP PKK ile FETÖ ile yapılan mücadeleye hep karşı durmuştur. Halen de buna devam etmektedir. O bakımdan Cumhur ittifakı kendileri de beka tehdidi haline gelenlere karşı kurulmuş bir ittifaktır. İki güzide liderin hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin kurduğu Cumhur İttifakı Türkiye’nin ufkunda bir yıldız gibi parlamaktadır. Allah’ın izniyle önümüzdeki kısa süre içinde Türkiye dünyada süper güç olma yolunda ilerleyecektir ve buna da kimse mani olamayacaktır. Suriye’nin, Irak’ın ne hale geldiğini herkes görüyor. İşte bunlar Türkiye’yi Suriye gibi Irak gibi yapmak istiyorlar. Devletini ve ordusunu kaybeden toplumlar ve milletler ayak altında ezilmeye mahkumdur. Türk Milleti ayakaltında asla ezilmeyecektir.” dedi.

CHP Kuva-i İnzibatiye Zihniyetine Savrulmuştur.

CHP’nin Kuva-i İnzibatiye zihniyetine savrulduğunu söyleyen MHP’li AKÇAY, “ Sayın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli CHP’nin başını çektiği zillet ittifakının halini Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-i Milliye Hareketini ve Milli Mücadeleyi boğmak için İngilizlerle, Fransızlarla, Yunanlılarla işbirliği yapan Kuva-i İnzibatiye’ye benzetmiştir. CHP dünden itibaren CHP’nin kökü Kuva-i Milliye’ye dayanıyor demeye başlamıştır. Evet doğrudur, CHP’nin kökü Kuva-i Milliye’ye dayanmaktadır. Ancak bugünkü CHP kökünden kopmuştur. CHP’nin Atatürk ile Kuva-i Milliye ile uzaktan yakından alakası kalmamıştır. CHP, Kuva-i İnzibatiye zihniyetine savrulmuştur. Hatta bugünkü CHP dün İngilizlerle, Fransızlarla, Yunanlılarla işbirliği yapan onlara diz çöküp medet uman Hürriyet ve İtilaf Fırkasına dönmüştür. O zamanın Hürriyet ve İtilaf Fırkası İzmir’de Kambur İzzet diye bir işbirlikçiyi İzmir valisi yapmıştır. CHP, şimdi de adeta Kambur İzzet’in zihniyetini taşıyan birini İzmir’e belediye başkan adayı yapmıştır. CHP, İşi gücü PKK’yı, HDP’yi, FETÖ’yü övmek olan CHP ile alakası olmayan pek çok kişiyi belediye başkan adayı ve meclis üyesi aday göstermiştir. CHP, HDP, İP ABD’nin yörüngesine girmiş, PKK ve FETÖ doğrultusunda hareket etmektedir. CHP ve İP yöneticilerinin terör öğütlerine karşı hiçbir sözü, bir tepkisi yok. Bütün sözleri iktidar düşmanlığı, cumhurbaşkanlığı düşmanlığı ve Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerinedir. Ne yapılırsa yapılsın ne kadar güzel şey varsa karşı çıkalım, düşmanlık yapalım zihniyetiyle hareket ediyorlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak ülkemiz, milletimiz için yararlı olana daima destek verdir. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz.”dedi.